Hilfe – die Mutterschaft hat mich zum Hormonmonster gemacht!

Nun sitz’ ich hier und grüble, wann ich, nach heute, zuletzt weinend aus der Schule gelaufen bin. Alterstechnisch grob überschlagen wird es wohl ein paar Jahrzehnte her sein.

Wenn Sie mich nun fragen würden, ob ich zu den Zartbesaiteten gehöre, würde ich das lauthals verneinen. Ich sehe mich eher als Typ „passt schon“ – gepaart mit eine großen Portion Optimismus. Doch die Mutterschaft hat mich zum Hormonmonster werden lassen. Bei traurigen Filmen ertappe ich mich immer wieder mit einem dicken Kloß im Hals und verhaltenen Tränen, die ich schleunigst wegblinzle.

Doch heute bin ich wirklich richtig traurig, denn ich habe mein Kind weinend in der Schule abgegeben. Sie weint aber nicht, weil andere sie hänseln. Nein, die Mitschüler haben ganz empathisch reagiert und sofort gefragt, was los ist. Sie weint auch nicht, weil die Lehrer doof sind. Auch die haben versucht sie abzulenken und auf einen positiven Schulalltag einzustimmen.

Sie weint, weil sie solch eine Last verspürt. Sie weint, weil die Menschen Krieg führen. Sie weint, weil wir unsere Erde zerstören. Sie weint, weil der Druck und die Erwartungshaltung aller um sie herum zunimmt. Verzweifelt schwöre ich sie mit einem „Tschaka“ ein. Motiviere all meine positive Energie, um sie davon zu überzeugen, dass SIE die Kraft IN SICH trägt, um aus diesem Tag einen schönen Tag zu machen.

Auf dem Weg nach Hause dann bricht dann die Last der Welt über mich herein. Also lasse ich die Tränen laufen, schnaufe einmal tief durch und rufe laut „Tschaka“. Und schon schleicht sich mir wieder ein leises Lächeln auf die Lippen.