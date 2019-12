Hildegard und Anton Glas feiern am 27. Dezember eiserne Hochzeit.

Ein Ravensburger, der sich im Fernsehen blamiert, eine Familie die auf engstem Raum wohnen will und weitere spannende Geschichten: Diese Texte interessierten im Kreis Ravensburg im Jahr 2019 am meisten. Berichterstattung über Unfälle und Gewaltverbrechen an Menschen sind aus dieser Auflistung ausgenommen.

Platz 5: Ravensburger blamiert sich bei „Wer wird Millionär?“ – und gewinnt trotzdem 64.000 Euro Der Inhaber der Ravensburger Bar Riva, Andreas Reck, stand in der TV Sendung "Wer wird Millionär" bei der 300-Euro-Frage gehörig ...