18, 20 – nur nicht passen. Hier treffen sich regelmäßig mehr als 35 Männer und Frauen, um einen gepflegten Skat zu klopfen – aber auch, um fleißig Binokel und Canasta zu spielen. Seit 20 Jahren gibt es die Senioren-Kartenspielgruppe innerhalb des „Bürgerbüros Kontakt 3“ – jetzt durfte beim launigen Festakt im Gasthaus Dorfkrug das runde Jubiläum gefeiert werden. An guter Unterhaltung durch Sketche und lustige Vorträge mangelte es nicht. Für die passende musikalische Begleitung an Drehorgel und Akkordeon sorgte Egon Drössel.

„Eine echte Erfolgsstory, die Respekt und Wertschätzung verdient“, betonte Bürgermeister Andreas Köster in seinem Grußwort. „In dieser Gruppe geht’s in erster Linie nichts ums Gewinnen, sondern um die Geselligkeit und das Miteinander.“ Der Dank Kösters galt allen Beteiligten – „den Gründern, und denjenigen, die bei der Stange geblieben sind“.

Gewürdigt wurde auch die ehrenamtliche Leistung von Renate Koch. Sie hat über viele Jahre hinweg mit viel Herzblut die Kartenspielgruppe geleitet. Darüber hinaus hat sich im Bürgerbüro unter anderem schon vor der Jahrtausendwende im Besuchsdienst engagiert, später den traditionellen „Muscheltag“ mitorganisiert und gestaltet, oder die Interessen der älteren Generationen im Kreisseniorenrat vertreten. „Gerade auch bei Ausflügen und Festen hat Renate Koch viel Organisationstalent bewiesen“, betonte Bürgerbüro-Sprecherin Gretel Lenz in ihrer Würdigung. Dass mit der Weitergabe des Leitungsstabes von Renate Koch an Monika Emminghaus für Kontinuität gesorgt ist, darüber dürfen sich die Kartenspieler freuen. Geehrt wurde bei der Feierstunde auch Karin Lutz, die mit viel Engagement die Kasse verwaltete. Ihre Nachfolgerin wird Bruni Zilles. Zehn Jahre haben Elli Heinle und Erika Heimpel der Kartenspielgruppe die Treue gehalten.

„Marktlücke“ gefüllt

Gegründet wurde die Kartenspielgruppe von Renate Kochs Ehemann Ludolf. Er hatte die Idee, den „Stammtisch für Früh-Rentner“, der sich mit sechs Personen um Marianne Heitz, Tina Merk und das Ehepaar Koch im Café Hamma zum Rommé-Spielen traf, weiterzuentwickeln und mehr daraus zu machen. „Wir haben nicht mit gezinkten Karten gespielt, sondern bewiesen, dass es damals in Friedrichshafen eine Marktlücke gab – und einen Treffpunkt initiiert, bei dem sich ältere Menschen treffen, gemeinsam spielen, sich unterhalten und natürlich auch ihre grauen Zellen pflegen können“, erinnern sich die Gründer an die Anfänge. Und eines ist ebenfalls erfreulich: „Wir machen weiter“, so die klare Ansage.