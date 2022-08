Hier wird jede Berufsgruppe einer Apotheke ausgebildet

Die Apotheke des Klinikums Friedrichshafen wurde von der Landesapothekenkammer Baden-Württemberg erneut als „akademische Ausbildungsapotheke“ akkreditiert. Das teilt der Medizincampus Bodensee in einer Pressemitteilung mit. „Wenn man nicht ausbildet, bekommt man keine Fachkräfte“, sagt Christian Vilzmann. Er leitet die Apotheke des Klinikums Friedrichshafen und ist Fachapotheker für Klinische Pharmazie sowie Onkologische Pharmazie. „Jede Berufsgruppe, die in einer Apotheke tätig ist, wird bei uns ausgebildet“, erklären Vilzmann und die für die akademische Ausbildung zuständige Apothekerin Judith Schlotterer.

So hätte das Apothekenteam mit seinen 27 Mitarbeitenden immer einen angehenden Pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTA), einen Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten (PKA), eine Fachkraft für Lagerlogistik und einen Pharmazeuten im Praktikum (PhiP) – in der Apotheke des Klinikums seien es überwiegend junge Frauen. Seit Mai 2022 ist Lena Grünberg die Pharmaziepraktikantin. Lena Grünberg studierte an der Uni Leipzig Pharmazie, absolviert in Friedrichshafen gerade ihr zweites sechsmonatiges Praktikum, nachdem sie das erste Pflichtpraktikum in einer öffentlichen Apotheke in Leipzig machte. „Je mehr ich sehe, umso klarer wird mir, wohin ich möchte“, erklärt die Sächsin, die keinesfalls eine eigene Apotheke eröffnen will und sich noch orientiert.

Im Unterschied zur öffentlichen Apotheke, die ein Krankenhaus per Gesetz nicht sein darf, berät man hier keine „Kunden“, sondern Ärzte und Pflegekräfte; hier gibt es unglaublich viele verschiedene Präparate, denn die Apotheke des Klinikums versorgt insgesamt „14 Häuser mit rund 4500 Betten“, so der Leiter der Apotheke. Jedes Haus wird von einem Apotheker betreut, hat also einen festen Ansprechpartner. In der Apotheke des Klinikums bekomme Grünberg eine umfassende Ausbildung – so wie Jessica Plankenhorn, die ihre Ausbildung zur PTA am Klinikum erfolgreich beendet habe und nun übernommen werde.

Es gibt in Deutschland nicht viele Krankenhaus-Apotheken, die alle drei Berufsgruppen ausbilden oder einen Praktikumsplatz bieten. Im Klinikum Friedrichshafen geben sich die PhiPs Anfang Mai und Anfang November seit Jahren zum Glück „die Klinke in die Hand“. „Es ist wichtig, dass junge Kollegen nachkommen“, so Christian Vilzmann.