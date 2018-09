Der Einladung zur vierten Auflage des Häfler Vereinstages für Grundschulkinder sind laut Aussage der Stadt Friedrichshafen über 600 Kinder aus elf heimischen Grundschulen gefolgt.

Im Rahmen der Aktion haben sich 16 Abteilungen beziehungsweise Vereine in der Turnhalle der Pestalozzischule, in der Bodenseehalle sowie in der alten Festhalle mit ihrem breiten Freizeitangebot präsentiert. „Der Tag war ein voller Erfolg und hat allen beteiligten Kindern sehr viel Spaß gemacht“, sagte Ann-Kristin Isele, Projektleiterin im Stadtsportverband, im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Nach einem Jahr Pause haben der Stadtverband Sporttreibender Vereine und der Betreuungsverein an Häfler Schulen in Kooperation mit Vereinen und deren Abteilungen am Samstag ein buntes, vielfältiges, vor allem aber sportliches Schnupperprogramm aufgestellt. „Über 600 Kinder folgten unserer Einladung und nutzten mit Begeisterung zwischen 11 und 16 Uhr unser kostenloses Angebot in den verschiedenen Hallen sowie im Freien, die unterschiedlichsten Sportarten kennenzulernen und zu testen. Der Vereinstag soll dazu dienen, dass mehr Kinder zum Sporttreiben begeistert werden und eine Vereinsmitgliedschaft erleichtert wird. Sport in einer organisierten Gemeinschaft fördert zudem verstärkt die Persönlichkeitsentwicklung, die Gesundheit sowie das Sozialverhalten“, erklärte Ann-Kristin Isele zufrieden am Samstagnachmittag.

Und geboten wurde tatsächlich jede Menge. Ob Handball, Radfahren, Klettern, verschiedene Kampfsportarten, ob Volley-, Faust- und Fußball, Ringen, Roll- und Motorsport oder auch Trampolinspringen: „Es ist die Bandbreite vieler Freizeitsportarten, die hautnah und mit viel Freude ausprobiert werden können. Viele Grundschüler würden gerne eine Sportart ausüben, wissen aber nicht so recht, was ihnen wirklich Spaß machen könnte oder was zu ihnen passen würde“, weiß die Projektleiterin aus Erfahrung.

Der junge Elias vom Radfahrverein Immergrün sieht den Vereinstag auch für seine Sportart wichtig, „weil wir den anderen Kindern unseren sonst nicht so bekannten Hallenradsport demonstrieren können“, sagt er und fährt sogleich auf dem Hinterrad ein paar kunstvolle Runden.

Äpfel und eine Trinkflasche

Wer fleißig an den sportlichen Stationen teilnahm, bekam jeweils einen Stempel in seine Laufkarte, die beim Registrieren am Eingang ausgehändigt wurde. Bei der anschließenden Tombola durften die Kinder auf attraktive Preise hoffen. „Ich habe bereits drei Abteilungen durchlaufen. Am Besten fand ich das Kunstradfahren, vielleicht gehöre ich ja zu den glücklichen Preisgewinnern“, meinte die neunjährige Lucy, während sich Rami auf dem Sportgelände des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in luftiger Höhe an der Boulderwand sichtlich wohlfühlte: „Das Klettern hier ist very cool. Ich habe es fast bis ganz nach oben geschafft“, meinte der zehnjährige Bub, der übrigens auch Fußball super findet.

Am Ende des ereignisreichen Tages waren sie alle Gewinner. Schließlich gab es neben gesunden und knackigen Äpfeln als Belohnung eine Trinkflasche und die Erkenntnis, dass Sport nicht nur gesund ist, sondern auch Spaß und Freude bringt.