Friedrichshafen (sz) - Auch dieses Jahr werden Narrenvereine und Jugendgruppen der Region wieder am ersten Sonntag nach Aschermittwoch ein Funkenfeuer veranstalten. Unter „Funken“ werden im schwäbisch-alemannischen Raum Holzscheite und sonstiges Material aus Holz verstanden.

Das Holz wird einige Meter hoch aufgestapelt und am Funkensonntag angezündet. Mit Ausnahme der Gemeinde Eriskirch und des Funkens im Meckenbeurer Ortsteil Liebenau finden alle Funkenveranstaltungen am Funkensonntag, 18. Februar, statt.

Friedrichshafen:

Ailingen:

Das Funkenringwürfeln der Ailinger Narrenzunft beginnt um 10 Uhr in der Zunftstube.

Ettenkirch:

Der Funken der Narrenzunft Ettenkirch beginnt um19 Uhr in Lehorn nördlich von Ettenkirch.

Fischbach:

Der Funkensonntag beginnt bei den Funkenfreunden Fischbach um 11 Uhr mit einem Frühschoppen im Pavillon. Ab 12 Uhr gibt es leckere Funkensuppe, Kaffee und Kuchen, ab 17 Uhr Wurst und Wecken. Das Funkenspektakel beginnt ab 18 Uhr mit dem Anzünden des Kinderfunkens und anschließendem Kleinfeuerwerk. Um 19 Uhr wird ein Überraschungsgast den großen Funken auf dem Fildenplatz am Bodenseeufer anzünden.

Kluftern:

Der Funken der Narrenzunft Kluftern startet um 19 Uhr auf dem Funkenplatz in Efrizweiler. Bereits ab 13 Uhr gibt es eine Funkenbudeauf dem Funkenplatz Efrizweiler, mit Verpflegung und Getränken, ab 17 Uhr gibt es Grillwürste.

Lottenweiler:

Das Funkenabbrennen der Narrenzunft Lottenweiler startet ab 19 Uhr.

Raderach:

Die Landjugend Schnetzenhausen-Ailingen veranstaltet um 19 Uhr auf einer Wiese am Hochbehälter Raderach ein Funkenabbrennen. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, ab 17.30 Uhr Funkenwurst und Getränke wie Glühmost. Ein Shuttlebus bringt Gäste zwischen 17.45 und 18.45 Uhr vom Parkplatz bei der Fritz Grossmann KG in Unterraderach zum Funkenplatz.

Immenstaad:

Die Funkenbuben Immenstaad organisieren ihr Funkenabbrennen ab 17 Uhr im Häsele Moos südlich des Trimm-Dich-Pfads. Es wird Glühwein und Grillwürste geben. Der Funken wird um 19 Uhr angezündet.

Langenargen-Oberdorf:

Die Oberdorfer Funkenbuaba brennen am Funkensonntag in Oberdorf zwischen Sportplatz und Rindlewiesen-Festplatz um 19 Uhr ihren Funken ab. Das Funkenfeuer in Langenargen an der Malerecke ist hingegen für dieses Jahr wegen des hohen Wasserstandes abgesagt worden.

Kressbronn:

Der Funken der Narrenzunft

Griesebigger am Strandbadparkplatz beginnt um 19 Uhr.

Eriskirch:

Am Samstag, 17. Februar, organisiert die Funkengemeinschaft Eriskrich den 50. Funken der Gemeinde Eriskirch auf dem Funkenplatz. Ab 14.30 Uhr werden die Gäste von der Funkengemeinschaft mit Kaffee, Kuchen, Waffeln und Glühwein versorgt. Es wird auch einen Losverkauf geben, bei dem jedes Los etwas gewinnen kann. Hauptgewinn ist ein halbstündiger Flug mit dem Zeppelin über dem Bodensee. Um 15 Uhr werden Erstklässler der Grundschule Eriskirch einen „Kinderfunken“ machen. Bürgermeister Arman Aigner zündet um 18.30 Uhr schließlich den Funken an.

Hefigkofen:

Das Funkenabbrennen der Narrenzunft Hefigkofen beginnt um 19 Uhr auf dem Funkenplatz Richtung Bibruck.

Bitzenhofen:

Das Funkenabbrennen der Narrenzunft Bitzenhofen beginnt ab 18.30 Uhr auf dem Funkenplatz (Weilerstraße)

Meckenbeuren:

Die erste Funkenveranstaltung findet am Samstag, 17. Februar, im Ortsteil Liebenau statt. Kinder starten zuerst um 18.45 Uhr vor dem Feuerwehrhaus einen Lampion-Umzug, bevor um 19 Uhr auf dem Funkenplatz in der Stiftung der Funken angezündet werden soll. Für leibliches Wohl wird gesorgt. In Meckenbeuren wird der Funken am Funkensonntag um 19 Uhr am Floriansweiher abgebrannt. Getränke gibt es aber schon ab 14 Uhr in der Funkenschenke. In Brochenzell startet der Funkensonntag mit einem Lampion-Umzug um 18.45 Uhr bei der Humpishalle. Der Funken wird um 19 Uhr angezündet. Die Funkengemeinschaft Gerbertshaus-Lochbrücke startet um 18 Uhr mit einem Lampion-Umzug beim evangelischen Gemeindehaus. Anschließend wird das Funkenfeuer entfacht. Verpflegung gibt es ab 8 Uhr morgens.

Tettnang:

Die Narrenzunft Bürgermoos startet um 18.30 einen Fackelumzug zum Sportplatz des Sportclubs Bürgermoos, wo das Funkenbrennen stattfinden soll.

Markdorf:

Die Funkenmannschaft der Historischen Narrenzunft Markdorf veranstaltet um 19 Uhr auf der Panzerwiese am Gehrenberg ein Funkenabbrennen. Beim Hofgut Brugger organisiert der Narren- und Brauchtumsverein Hepbach um 17 Uhr einen Funken. Der Narrenverein Guggenbichler brennt um 19 Uhr den Funken auf dem Funkenplatz in Ittendorf ab.

Deggenhausertal:

Der Narrenverein Untersigginger Füchse wird um 19 Uhr in Untersiggingen das „Funkenfeuer der Füchse“ anzünden. Die Urnauer Narren organisieren am Funkensonntag zuerst die Funkenbar um 14 Uhr in der „Kiesgrube“ von Urnau und um 19 Uhr das Funkenabbrennen. Im Vereinsheim der Schlossbühler in Mennwangen organisiert der Narrenverein Schlossbühler zuerst um 12 Uhr die Funkenbar und um 19 Uhr das Funkenabbrennen.

Bermatingen:

Bei der Bärenzunft Bermatingen beginnt das Funkenabbrennen um 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Nachdem um 14 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten werden, wird der Funken um 19 Uhr abgebrannt. Der Funken des Ortsteils Ahausen findet am gleichen Tag um 19 Uhr statt. Gäste werden schon ab 12 Uhr bewirtet. Gäste, die zum Funkenplatz gelangen wollen, müssen auf der Straße Ahausen Richtung Baitenhausen fahren , hinter der Aachbrücke abbiegen und diese Straße Richtung Stehlinsweiler nehmen.

Salem:

Ab 19 Uhr wird der Funken vom Narrenverein Salem auf dem Funkenplatz von Salem angezündet. Die Bewirtung der Gäste beginnt ab 12 Uhr.

Meersburg:

Die Narrenzunft Schnabelgiere Meersburg veranstaltet um 19 Uhr ein Funkenabbrennen am Wetterkreuz. Stetten:Um 19 Uhr veranstaltet die Narrengemeinschaft Hasle-Maale ein Funkenbrennen auf dem Gewann Schamargeten mit Scheibenschlagen.