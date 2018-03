Ramona Otten ist neue „Chefin“ der Handballabteilung der TSG Ailingen. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende, die selbst eine Zeit lang aktiv spielte und seit 2013 wieder mehrere Aufgaben im Verein übernommen hatte, löst Achim Vogel an der Vorstandsspitze ab. Thomas Schlichte sprach mit ihr.

Frau Otten, Sie wurden zur Vorsitzenden der Handballabteilung der TSG gewählt. Freuen sie sich auf Ihre neue Aufgabe als Abteilungsleiterin?

Nun, ich mache schon immer Vereinsarbeit. Als ich 2013 nach zehnjähriger Pause wieder mit Handball begann, habe ich recht schnell hier und da im Verein wieder etwas gemacht und bin dann Beisitzerin geworden. Darauf folgte alsbald die einjährige Tätigkeit als Stellvertreterin.

Was bedeutet Ihnen diese Aufgabe und Funktion als „Chefin“ über 350 aktive Spieler?

Sehr viel. Und: Ich bin gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten auf mich zukommt. Hier in der TSG herrscht ein gutes Klima – sei es unter Spielern, Trainern oder Eltern. Eine solche Aufgabe macht Spaß, wenn man weiß, dass es Mitstreiter gibt, die Lust haben, etwas zu machen, Ideen mitbringen und mit denen man toll zusammenarbeiten kann.

Was werden Ihre ersten Maßnahmen oder Stellschrauben sein, an denen Sie bei der TSG Ailingen drehen müssen?

Wir wollen die Saison so erfolgreich wie bisher weiterspielen, allen Mannschaften die nötige Unterstützung dafür geben und zeitnah einen neuen Trainer für unsere erfolgreiche Damenmannschaft finden (Richard Darga hört aus beruflichen Gründen auf, SZ berichtete).

Was muss der neue Mann oder die neue Frau an der Seitenlinie des Bezirksligateams mitbringen?

Ich wünsche mir für die Spielerinnen jemanden, der motiviert und ehrgeizig ist. Dabei gilt es, dass er oder sie nie den Spaß verliert und das Team beziehungsweise den Teamgedanken in den Vordergrund stellt. Es wäre mir wichtig, dass der oder die Neue frischen Wind in die Mannschaft bringt und das Team fördert und fordert – sportlich und sozial. Ganz egal, in welcher Klasse unsere Damen in der kommenden Saison spielen werden (die TSG ist derzeit Tabellenzweiter der Bezirksliga Bodensee-Donau, Anm. d. Red.).