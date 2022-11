Hier gibt’s Karten für den Jahresempfang im GZH

Der Jahresempfang 2023 mit einer Rede von Oberbürgermeister Andreas Brand und dem Stadtorchester Friedrichshafen findet am Sonntag, 15. Januar, um 18 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus statt. Die Ansprache wird in Gebärdensprache übersetzt. An den offiziellen Teil im Hugo-Eckener-Saal schließt sich ein Stehempfang an. Ende der Veranstaltung ist um 21 Uhr.

Vor dem Jahresempfang werden kostenlose, nummerierte Karten für den Hugo-Eckener-Saal ausgegeben. Es werden höchstens zwei Karten pro Person abgegeben. Die Eintrittskarten zum Jahresempfang gelten am Veranstaltungstag zur einmaligen, kostenfreien Hin- und Rückfahrt mit Bussen und Bahnen innerhalb des Stadtgebiets Friedrichshafen (Tarifzonen 10/110/111).

Ab Donnerstag, 15. Dezember, 16 Uhr können Karten für den Jahresempfang online unter www.friedrichshafen.de/jahresempfang bestellt und direkt zuhause ausgedruckt werden. Wegen der steigenden Nachfrage in den vergangenen Jahren wurde das Online-Kartenkontingent erhöht.

Am Samstag, 17. Dezember werden von 10 bis 12 Uhr Karten ausschließlich in der Eingangshalle des Hugo-Eckener-Saals im GZH ausgegeben. Auf eine Ausgabe in den Ortsverwaltungen und im Bürgeramt Fischbach wird verzichtet. Eventuelle Restkarten und zurückgegebene Karten werden unmittelbar vor dem Jahresempfang ab 17 Uhr im Foyer des Graf-Zeppelin-Hauses ausgegeben.

Rollstuhlfahrer und Gehörlose können ab 12. Dezember zwei Karten per Mail unter veranstaltung.obbuero@friedrichshafen.de zu bestellen Die Stadtverwaltung bittet, einen entsprechenden Nachweis und die Postadresse mit der Bestellung mitschicken. Die Karten werden bis Ende 2022 per Post verschickt.

Wer nicht vor Ort ist, kann den Jahresempfang im Live-Stream online unter www.friedrichshafen.de/live verfolgen oder nachträglich im städtischen YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/user/StadtFN) anschauen.