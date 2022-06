Hier gibt es Tickets für die Testspiele des VfB Stuttgart am Bodensee

Für beide Testspiele des VfB Stuttgart verlost die „Schwäbische Zeitung“ jeweils sechsmal zwei Stehplatztickets. Um Karten für die Partie gegen Zürich zu gewinnen, bitte bis spätestens Mittwoch, 6. Juli (14 Uhr), eine Mail mit dem Betreff „Zürich-Tickets“ an redaktion.sport.friedrichshafen@schwaebische.de schicken. Bitte unbedingt Vor- und Nachname sowie die Adresse angeben. Karten für das Spiel gegen Brentford werden in der kommenden Woche verlost.

Der VfB Stuttgart bereitet sich in Weiler-Simmerberg im Allgäu auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga vor. Am 9. Juli und 16. Juli bestreiten die Stuttgarter zwei Testspiele beim VfB Friedrichshafen. Für die Partien gegen den FC Zürich und den FC Brentford verlost die „Schwäbische Zeitung“ jeweils sechsmal zwei Stehplatzkarten.

Gegen den aktuellen Schweizer Meister Zürich mit ihrem neuen Trainer Franco Foda spielen die Stuttgarter am Samstag, 9. Juli (17.30 Uhr). Nach der Partie fährt der VfB-Tross weiter ins Trainingslager nach Weiler-Simmerberg. Auf dem Rückweg vom Trainingslager machen die Stuttgarter eine Woche später noch einmal Station im Zeppelinstadion in Friedrichshafen. Am 16. Juli geht es ab 15 Uhr gegen den FC Brentford aus der englischen Premier League.