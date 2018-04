Um die Liebe – zwischen Partnerbörsen und Hollywoodschnulzen – dreht sich das Stück „Living happily ever after“, das am Dienstag, 24. April, um 20 Uhr im Kiesel im K42 zu sehen ist. Auf der Bühne steht die KimchiBrot Connection aus Köln.

Das Stück in deutscher und englischer Sprache beleuchtet unzählige Beziehungsmodelle, die heutzutage zur Auswahl stehen. Potentielle Partner werden bei Tinder mit einem Wisch aussortiert, Partnerbörsen bieten Matches auf einer Skala von unverbindlichem Sex bis Geborgenheit, Beziehungsvorstellungen werden geprägt von Hollywoodschnulzen, aber auch Pornoseiten. Und was will das moderne Individuum in diesem Dschungel aus Möglichkeiten eigentlich? Romantische Liebe, bis dass der Tod uns scheidet? Oder eher Spaß ohne Verpflichtungen, wird in einer Ankündigung des Kulturbüros gefragt.

Das junge Duo der KimchiBrot Connection nimmt sich dieser Thematik unter dem Titel „Living happily ever after“ mit viel Witz, Tiefe und vollem Körpereinsatz an und zeigt dem Publikum eine Tour de Force durch alle möglichen Formen der Zwei-, Drei- oder Vielsamkeit. Zitate aus der Popkultur und bekannte Filmausschnitte bilden den akustischen Hintergrund zu diesem beeindruckenden, ausdrucksstarken und äußerst unterhaltsamen Spiel der Performer, so die Ankündigung weiter.