Gute Nachrichten für die Häfler ZFler: Das neue Getriebe „Powerline“ wird in Friedrichshafen produziert, nicht wie zunächst geplant in Eger (Ungarn). Die Entscheidung wird helfen, Jobs, die wegen wegfallender MAN-Aufträge in Gefahr sind, zu sichern.

Über die Entscheidung des Unternehmens hat Betriebsratschef Achim Dietrich am Montag die Belegschaft bei einer Betriebsversammlung informiert. „Damit wird eingehalten, was vor zwei Jahren in der Standortsicherung vereinbart wurde“, wird der Gewerkschafter in einer internen Mitteilung ...