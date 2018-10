Hexenreiter und Füchse zum Anfassen

Wer sich die Ailinger Hexenreiter oder die Berger Schottenwälder mit ihren kunstvoll geschnitzten Holzmasken und ihrem traditionellen Häs aus der Nähe anschauen möchte, ist in der Herbstausstellung der Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege in Ailingen-Berg im Museum Ittenhausen genau richtig. Mit viel Engagement und Liebe zum Detail haben die Mitglieder des Vereins und ihre Helfer in den vergangenen Wochen auch die Ailinger Waldhexe, das Gehrenmännle, die Schalmeien, die Lottenweiler Füchse und die Hänsele, aber ebenso die „Großkopfete“ bereits vor der Fasnet zum Leben erweckt.

„Wir wollten zeigen, dass die Wurzeln der Dorffasnet in den Ortsteilen Ailingen, Berg, Lottenweiler und Ittenhausen tiefer liegen“, erläuterte Ehrenvorsitzender Willi Beiter bei der Eröffnung der Ausstellung am Freitagabend. Früher habe die Dorffasnet anders als heute ausgesehen. „Der Bauer hat seinen Kittel umgedreht, mehr als sonst getrunken und ist mit seinem Wagen oder Schlitten herumgefahren“, berichtete Beiter zu den Anfängen. Er beschrieb die früheren Ailinger Umzüge, die von der ehemaligen Wirtschaft im Rathaus, dem heutigen „Alpha“, bis zur „Gerbe“ geführt hätten. Dort habe man dann gefeiert. Im Jahr darauf sei es wieder in die andere Richtung gegangen.

Wie kommt der Otse auf die Zipse?

Willi Huster, ebenfalls einer der Hauptorganisatoren der Ausstellung, konnte das Geheimnis der Hexenreiter bis heute nicht lüften. „Wie kommt der Otse auf die Zipse?“, fragte er schmunzelnd die Gäste. Im Ittenhauser Museum werden nicht nur die Figuren der Zünfte präsentiert, sondern auch liebevoll gestaltete Narrenzeitungen, Plakate oder zahlreiche Fotos von Umzügen und Fasnetsfeiern. „Ohne die Unterstützung der Narrenzünfte wäre diese Ausstellung nicht möglich gewesen“, bedankte sich Huster. „Schade, dass es heute so viele Auflagen für die Dorffasnet gibt“, bedauerte Hugo Glückler aus Ittenhausen. Willi Huster gibt dennoch die Hoffnung nicht auf, dass vielleicht in ein oder zwei Jahren auch die Ittenhauser Dorffasnet wieder auflebt.

Bernd Fuchs, Vorsitzender der Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege in Ailingen-Berg, freute sich auf viele Besucher. Er überreichte den Organisatoren und Helfern als Dankeschön jeweils eine Flasche Wein. Das Museum in Ittenhausen ist einen eigenen Besuch wert. Es wurde als Bauernhaus in Linzgau-Fachwerkbauweise 1786 erbaut und von 1998 bis 1999 restauriert. „Früher wurde hier Korn gelagert, außerdem wohnten die Arbeiter darin“, so Willi Beiter. Das Gebäude befindet sich in Privatbesitz und wurde von der Stadt für die Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege in Ailingen-Berg angemietet. Die Ausstellung ist noch an den Wochenenden 3. und 4. sowie 10. und 11. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet drei Euro, Kinder sind frei.