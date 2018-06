Heute starten die Beach Days in Friedrichshafen

Ein Hauch Südsee direkt am Bodenseeufer: Immer wieder rollt ein riesiger Sattelzug die Uferpromenade entlang und bringt jeweils rund 30 Tonnen Sand an den Gondelhafen. „Wenn wir fertig sind, werden hier 230 Tonnen verteilt sein“, sagt Wunibald Wösle, Präsident des VfB Friedrichshafen.

Gemeinsam mit Markus Dufner von MCD Sportmarketing hat Wösle die Stadtwerk am See Beach Days organisiert, die heute um 10 Uhr starten. Dafür verwandelt sich die Uferpromenade Stunde um Stunde am Montag in eine Beach-Arena. Eine Spielfläche, auf der in den kommenden Tagen Beachvolleyball, Beach Soccer und Beach Handball gespielt wird steht dabei im Zentrum. An den Seiten stehen zwei Tribünen und nach und nach werden Holzhütten gebracht, aus denen Getränke und Essen verkauft werden sollen.

Der Aufbau beginnt am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr. „Das erste, das immer aufgebaut wird, sind die Tribünen“, sagt Markus Dufner von MCD Sportmarketing, der die Beach Days veranstaltet – in diesem Jahr zum dritten Mal in Friedrichshafen. Bei den Häflern ist die Veranstaltung mittlerweile bekannt. Seit einigen Tagen ist die Stadtmeisterschaft im Volleyball schon ausgebucht. „Ich musste leider schon zwei Anmeldungen ablehnen“, sagt Wösle. Auch der Aufbau läuft routiniert. Innerhalb von zehn Minuten habe die erste Tribüne gestanden. „Das geht ganz einfach. Jede Tribüne ist ein Anhänger, der einfach nur ausgeklappt werden muss“, sagt Dufner. Aus dem Saarland seien die beiden Anhänger am Montagmorgen an den Bodensee gebracht worden. Von den beiden Tribünen aus können rund 120 Zuschauer die Spiele der kommenden Tage verfolgen – und von denen stehen einige an. Am heutigen Dienstag geht es los mit Beach Volleyball. Auch Spieler des VfB Friedrichshafen wollen dann zeigen, dass sie nicht nur in der Halle spielen können, sondern auch auf dem Sand eine gute Figur machen.

Der Sand ist es auch, der einige Gespräche unter den Passanten anregt. „Ich möchte mal wissen, wo die den ganzen Sand wieder geklaut haben“, sagt eine Frau, die mit einer Bekannten die Uferpromenade entlang schlendert. „Der Sand ist aus der Nähe von Ulm, darum hat sich die Stadt Friedrichshafen gekümmert“, sagt Wösle. Wenn die Beach Days am Sonntagabend vorbei sind, wird der Sand an Häfler Kindergärten, Schulen und Vereine gespendet.

Wösle ist zufrieden damit, wie der Aufbau läuft. „Bis es dunkel wird, werden wir fertig sein“, sagt er. Er hat den Blick über das große Ganze und weist auch die ehrenamtlichen Helfer ein. Rund 25 Männer und Frauen vom VfB Friedrichshafen helfen beim Aufbau, bei der Planung, Durchführung und beim Abbau.

Der letzte Schliff

Zwei von ihnen sind Annika Rist und Chiara Pockorny. Beide sind schon seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. „Es hat ewig gedauert die Umrandung aufzubauen“, sagt Annika Rist. Aber so ganz ohne Eigennutz hat sie das nicht getan. „Ich werde wahrscheinlich auch an einem der Tage spielen“, sagt die Handballerin. „Auf dem Sand ist das anstrengender als sonst in der Halle, aber dafür spielen wir auch kürzer“, sagt sie. Die beiden haben von Marcus Dufner auch noch eine besondere Aufgabe bekommen. „Es wäre gut, wenn ihr schauen könntet, wo wir die Pflanzen später hinstellen können“, sagt er. Das soll der letzte Schliff in der Beach Arena sein. Denn schließlich soll es bei den Beach Days nicht nur um Sport gehen. „Uns ist ganz wichtig, dass die Atmosphäre stimmt“, sagt Dufner.