Heuschnupfen oder Corona?

Wer in diesen Tagen an Schnupfen, Atemnot oder Husten leidet, bei dem schrillen sofort die Alarmglocken – könnten sie doch ein Anzeichen für eine Covid-19-Erkrankung sein. Die Beschwerden könnten jetzt im Frühjahr aber auch mit einer Pollenallergie zusammenhängen. Dass das nicht unwahrscheinlich ist, zeigen die hohen Zahlen der Betroffenen in der Region. Das erklärt die AOK-Gesundheitskasse in einer Pressemitteilung.

So stieg die Zahl der AOK-Versicherten, die wegen Heuschnupfen in ärztlicher Behandlung waren, in Baden-Württemberg von 196 568 im Jahr 2015 auf 216 210 im Jahr 2019. In der Region Bodensee-Oberschwaben stieg die Zahl der betroffenen AOK-Versicherten von 8189 im Jahr 2015 auf 9694 im Jahr 2019. Davon kamen 2343 betroffene AOK-Versicherte aus dem Bodenseekreis, 4309 aus dem Landkreis Ravensburg und 3042 aus dem Landkreis Sigmaringen. Im Bodenseekreis waren damit 2019 4,2 Prozent aller AOK-Versicherten wegen einer Pollenallergie beim Arzt, heißt es weiter in der Mitteilung.

Eine Allergie ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems. Der beste Schutz ist es, die Auslöser - soweit bekannt – zu meiden. Pollenallergiker können an Tagen mit starkem Pollenflug die Fenster beim Autofahren und zu Hause geschlossen halten und vor dem Schlafengehen die Haare waschen. Salzhaltige Nasensprays und Nasenspülungen können bei milden Beschwerden für Erleichterung sorgen. Sind die Beschwerden stärker, sollten weitere Maßnahmen individuell mit dem Hausarzt besprochen werden.

„Zwar stehen bei Heuschnupfen häufiges Niesen, eine laufende oder verstopfte Nase sowie häufig auch Augenjucken im Vordergrund. Doch Heuschnupfen kann auch zu asthmatischen Beschwerden wie Husten und Atemnot führen – Beschwerden, die auch bei einer Infektion mit dem Coronavirus auftreten können“, erläutert Roland Beierl, Geschäftsführer der AOK Bodensee-Oberschwaben. Wer unsicher ist, ob es sich bei den persönlichen Beschwerden um eine Allergie oder doch um Covid-19 handelt, kann als erste Maßnahme einen Corona-Schnelltest durchführen. Bei positivem Ergebnis muss unmittelbar eine laborgestützte Untersuchung erfolgen, um Klarheit zu erhalten.

Wenn zusätzlich zu den typischen allergischen Reaktionen ein außergewöhnlicher Husten oder auch Fieber auftreten, könnte zum Heuschnupfen eine Atemwegsinfektion hinzugekommen sein, teilt die Gesundheitskasse mit. „Betroffene sollten sich dann telefonisch an ihren behandelnden Arzt wenden und mit ihm das weitere Vorgehen klären, zum Beispiel auch, ob ein Covid-19-Test sinnvoll ist“, so der AOK-Geschäftsführer.