Am kommenden Sonntag wird der Puls bei den Spielern des VfB Friedrichshafen noch mal ordentlich steigen. Schließlich steht beim Saisonfinale viel auf dem Spiel, wie der VfB in einer Pressemitteilung schreibt. Beide Mannschaften treten zum Abschluss der Hallensaison gegen die direkte Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt an.

Den Auftakt zum großen Showdown bestreitet das Landesliga-Team. Ab 10 Uhr empfangen die Seehasen in der Bodenseesporthalle den TSV Oberlenningen und den TV Bissingen (beide Landkreis Esslingen). In der Hinrunde konnten die Häfler gegen beide Kontrahenten gewinnen und haben aktuell fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone – aber eben auch drei Spiele mehr als die kommenden Gegner.

Um allen Rechenspielen aus dem Weg zu gehen, sollte der VfB beide Partien gewinnen. Andernfalls wäre man auf die Hilfe der Konkurrenz angewiesen. Und das will das VfB-Team unter allen Umständen vermeiden.

Lokalrivale TSV Lindau punktgleich

Ab 15 Uhr beginnt für das Verbandsliga-Team im Norden der Landeshauptstadt der finale Wettstreit um den Klassenerhalt. In Stammheim treffen die Seehasen auf den punktgleichen Lokalrivalen TSV Lindau und Gastgeber TV Stammheim. Für alle drei Mannschaften geht es um alles oder nichts, schreibt der Verein. Die besseren Karten haben jedoch die beiden Bodensee-Teams, die mit drei Punkten Abstand vor Tabellenschlusslicht Stammheim rangieren. Da jedoch jedes Team noch vier Punkte einfahren könnte, gilt es für die Seehasen, von Beginn an Vollgas zu geben, schreibt der VfB in einer Pressemitteilung. Gegen Lindau will man sich für die Niederlage im Hinspiel revanchieren. Und mit einem Sieg gegen den Gastgeber wäre der Klassenerhalt definitiv gesichert.

Für Spannung ist also an beiden Spielorten gesorgt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.