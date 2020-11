Herrenlose Schäferhündin im Zug gefunden

Eine Reisende ist am Abend des 24. November in einer Regionalbahn zwischen Markdorf und Friedrichshafen auf einen herrenlosen Hund aufmerksam geworden. Die Schäferhündin soll laut Aussage der 16-jährigen Finderin von einem Mann in Markdorf in den Zug gebracht und dort zurückgelassen worden sein.

Am Bahnhof in Friedrichshafen angekommen, nahm die Bundespolizei die Hündin in ihre Obhut. Das Tier trug weder Marke noch Chip. Darüber hinaus liegt aktuell keine Vermisstenmeldung vor.

Am Folgetag wurde die Schäferhündin einem Tierarzt vorgestellt und darf bis auf weiteres in der Obhut einer Beamtin der Bundespolizei bleiben, die sie „Stella“ taufte und bei sich zu Hause aufnahm.