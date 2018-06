Mit einem 5:4-Heimerfolg ist die Oberliga-Begegnung der Herren 40 des TC Friedrichshafen gegen Sindelfingen zu Ende gegangen. Grund dafür ist sicher auch die Verletzung von Tennisspieler Martin Feyen (Nummer eins), der nicht antreten konnte. Dafür sprangen seine Mannschaftskameraden in die Bresche und sorgten nach den Einzeln für eine beruhigende 4:2-Führung.

Ingo Hartmann und Michael Eberhardt sorgten mit Zweisatzsiegen an Position eins und zwei für die Führung. Mehr zu kämpfen hatten Lars Grabolle und Peter Cejka an Position vier und fünf. Beide mussten in den Matchtiebreak und gewannen jeweils knapp. Dafür gewannen sie gemeinsam das dritte Doppel klar und holten so den alles entscheidenden fünften Punkt.

Ebenso knapp verloren die Herren 50 ihre Verbandsliga-Premiere gegen Pfullingen. Schon nach den Einzeln lagen die Häfler mit 2:4 zurück und auch die zwei Siegpunkte von Markus Koenen und Stefan Hener waren hart umkämpft. Beide mussten in den Matchtiebreak, gewannen diesen aber letztlich sicher. Die Aufgabe, alle drei Doppel gewinnen zu müssen, erwies sich denn doch als zu schwierig. Markus Koenen mit Stefan Hener und Volker Gsimbsl mit Peter Bochtler legten zwar souverän vor, doch das dritte Doppel mit Andreas Looser und Dietmar Riedel verlor knapp und so ging der Sieg an die Gäste aus Pfullingen. Ebenfalls in die Hosen ging die Verbandsligapremiere der Herren 2. Sie bekamen zwar Verstärkung von Fabio Demel, der sein Einsereinzel auch sicher gewann, aber nur noch Marco Berner an fünf punktete noch . Im Doppel gewannen nur noch Fabio Demel mit Dino Ramnialis und so siegte Winnenden 1.

Die weiteren Begegnungen des TCF: Herren 50/2 Bezirksliga: TA SV Fronhofen - TCF 8:1, Herren Bezirksklasse 1 : TCF 3 - TC Wolfegg 1 5:4, Herren Kreisklasse 1 : TA SV Oberteuringen - TCF 4 4:5, Junioren Bezirksoberliga: TCF 2 - Bingen 1 6:3