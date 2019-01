Mit einem Heimspiel gegen TuS Kriftel startet das Drittliga-Volleyballteam des VfB Friedrichshafen ins neue Jahr. Anpfiff ist am Sonntag, 13. Januar, um 13 Uhr in der Häfler ZF-Arena.

Die Herren 2 warten zum Jahresbeginn mit positiven Nachrichten auf: Angreifer Noah Dutzi kann nach längerer Krankheitspause endlich wieder ins Spielgeschehen eingreifen, Jakob Elsäßers Rücken hat sich über die Weihnachtspause erholt und auch Fabian Feiri ist wieder fit. Weniger schön: Niklas Kornel hat sich die Finger verstaucht. Und die Libero-Position war drei Tage vor dem Spiel noch vakant. „Wir wollen unseren Fans einen positiven Einstieg zeigen“, kündigt Mittelblocker Feiri an.

TuS Kriftel ist die Mannschaft mit der größten Konstanz in der Liga und ungeschlagener Tabellenführer (32 Punkte, 33:6 Sätze). Zum Vergleich: Die Häfler haben in elf Spielen elf Punkte und 15:24 Sätze geholt. Dem Team um VfB-Spielertrainer Jovan Markovic steht also eine schwere Aufgabe bevor. Mut und Selbstvertrauen sammeln ist daher die oberste Prämisse für die Begegnung. „Wir blicken positiv auf das Spiel, denn wir haben eigentlich nichts zu verlieren“, sagt auch Angreifer Dominic Lehle. Wichtig sei es, so Fabian Feiri, sich für die weiteren bevorstehenden Aufgaben in der Rückrunde einzuspielen.