In den Genuss des Vorspiels für die Volleyball-Bundesligaprofis kommen am Sonntag, 21. Oktober, ab 13.30 Uhr die Herren 2 des VfB Friedrichshafen. Sie empfangen die TG Rüsselsheim 3. Auch die Volleyballerinnen des VfB sind laut Vorschau am Wochenende im Einsatz.

„Es ist ein wichtiges Spiel, das wir gewinnen müssen“, sagt Dominic Lehle. Er selbst kann allenfalls vom Spielfeldrand eingreifen, denn nach einem Bänderriss hat ihm der Arzt weiterhin Schonung verordnet. Die Mannen um Zuspieler Dietrich Penner müssen ihr Bestes geben, um die ersten Punkte zu holen.

Die Häfler Damenteams sind allesamt auswärts gefordert. Die Damen 1 treten am Samstag um 14 Uhr zum Bezirksligaspiel bei SV Eglofs an. Die Damen 2 werden zur selben Zeit in der A-Klasse bei TV Kressbronn erwartet. Die Damen 3 sind am Samstag um 11 Uhr bei TG Bad Waldsee 3 im Einsatz. Und die Damen 4 spielen ebenfalls am Samstag um 16 Uhr bei TSV Bad Saulgau.