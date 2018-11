Mit einem Dreisatzsieg (25:20, 27:25, 25:23) sind die Drittliga-Volleyballer des VfB Friedrichshafen am vergangenen Wochenende vom Auswärtsspiel bei SV Fellbach 2 zurückgekehrt. Damit haben die Herren 2 wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt.

Die Fellbacher Gäuäckerhalle war für die Häfler Volleyballer in den vergangenen Jahren immer ein gutes Pflaster. So sollte es auch in diesem Jahr sein: Nach etwas holprigem Start fand der VfB immer besser ins Spiel. Zuspieler Dietrich Penner setzte seine Angreifer Jakob Elsäßer, Jovan Markovic und Dominic Lehle sehr variabel ein, was die Fellbacher Abwehr vor Probleme stellte. Den Satzball holte Elias Mex mit einem Ass.

Im zweiten Durchgang servierte Marc Moosherr zunächst zu einer 4:0-Führung. In der Folge gestaltete sich das Spiel bis zum Schluss ausgeglichen. Der VfB wehrte einen Satzball ab und gewann knapp mit 27:25. Im dritten Satz wurde Libero Adrian Jammer noch stabiler, das übertrug sich auf das restliche Häfler Spiel. Michael Haug führte das Team mit seiner Aufschlagserie auf die Siegesstraße. Zuspieler Penner setzte immer häufiger die Mitte ein und so stand es kurz vor Schluss 23:19. Fellbach gab zwar nicht auf und kam noch bis auf 23:24 ran. Zum Schluss sollte es dann Dominic Lehle richten, der den Ball gekonnt an den gegnerischen Block „streichelte“, bevor er ins Aus ging.

In der Volleyball-Landesliga hat das junge VLW-Stützpunktteam Friedrichshafen seine Spiele gegen TSB Ravensburg und SV Gebrazhofen mit 0:3 verloren.