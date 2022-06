Herlinde Koelbl erzählt von Walser und Merkel

Fotografin Herlinde Koelbl ist am Donnerstag, 23. Juni, um 19 Uhr zum Künstlerinnengespräch im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen zu Gast. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Ausstellung „Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee“ statt, die noch bis zum 6. November im Zeppelin-Museum zu sehen ist.

Die in Lindau geborene Fotografin und Dokumentarfilmerin Herlinde Koelbl fängt in ihren fotografischen Langzeitprojekten gesellschaftliche Entwicklungen ein, heißt es in einer Ankündigung des Museums. Über viele Jahre hinweg porträtierte sie Persönlichkeiten der deutschen Geschichte und hielt deren Gedanken in dazugehörigen Interviews fest – zuletzt in ihrer sich über 30 Jahre erstreckenden Fotoarbeit zu Angela Merkel, die zu ihrem Abschied als Bundekanzlerin veröffentlicht wurde.Im Künstlerinnengespräch mit Mark Niehoff, Kurator am Zeppelin-Museum, wird sie über ihre Arbeiten sprechen.

Herlinde Koelbl wurde durch ihre Fotoreihen zu einer der bedeutendsten deutschen Fotokünstlerinnen. 1980 veröffentlichte sie „Das Deutsche Wohnzimmer“, das nicht nur Einblicke in genormte Sitzgruppen, sondern auch in die deutsche Gesellschaft Ende der Siebzigerjahre gab. Für die Künstlerin waren die privaten Räumlichkeiten ein Spiegel der Menschen, die in ihnen lebten. Deshalb entstand 2002 eine weitere Serie zu Schlafzimmern. Es schlossen sich Fotoprojekte zu Frauen, Männern, Kindern, Haaren, Körpern oder der feiernden High Society Münchens an. Herlinde Koelbl fotografierte und interviewte Politiker, Wissenschaftler und Schriftsteller und sprach mit ihnen über ihre Arbeitsweise. So kam unter anderem das Projekt „Im Schreiben zu Haus. Wie Schriftsteller zu Werke gehen“ zustande, in dem sie unter anderem Martin Walser in seinem Arbeitszimmer in Nußdorf (Überlingen) fotografisch festhielt. Zu sehen ist das Projekt in der aktuellen Ausstellung „Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee“ im Zeppelin Museum.

Die Ausstellung nimmt den Bodensee als kreativen Schaffensort in den Blick und untersucht Beziehungen zwischen Literatur und Kunst. Koelbl und Walser reihen sich in ihrer Zusammenarbeit nahtlos in den Kontext der Ausstellung ein. Mark Niehoff, Kurator der Ausstellung, wird mit Herlinde Koelbl über ihre Zusammenarbeit mit Martin Walser sprechen, aber auch den Entstehungsprozess ihrer Projekte, die Zusammenarbeit mit berühmten Persönlichkeiten und die Besonderheit der Dualität von Foto und Interview in ihren Arbeiten in den Blick nehmen. Einige Für den Eintritt gilt dasPrinzip „Pay what you want“: Besucher bezahlen so viel, wie ihnen die Veranstaltung wert ist.