Herbstzauber in Kluftern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 09. Oktober 2021 war es endlich wieder soweit. Der Musikverein Kluftern hatte zum traditionellen Herbstzauber ins Bürgerhaus geladen und zahlreiche Gäste nutzten die Möglichkeit, nach so langer Zeit mal wieder eine Veranstaltung zu besuchen.

Unter strengen Auflagen, einem ausgefeilten Hygienekonzept und unter der Einhaltung der 3G-Regelung, konnte der MV Kluftern endlich wieder einmal eine Innenveranstaltung durchführen. Der Vorsitzende Christian Amman begrüßte die Zuhörer*innen, deren Freude darüber in den Augen der durch die Masken verdeckten Gesichtern zu sehen waren.

Zu den zwei Schweizer Titeln konnte der Dirigent Bernhard Jauch einige Anekdoten und Erklärungen liefern. Beispielsweise beim „Urnerbodä Kafi“ – ein sehr spezielles, traditionelles Getränk mit unter anderem Kaffee und Schnaps. Bei „Chum übers Mätteli“ konnte der Solist Daniel Müller zeigen, dass er neben der traditionellen auch die Jazz-Musik beherrscht. Gemeinsam mit der Schweiz ist Holland die Tradition für Käse. Wenn man jedoch in Holland ist, bringt man im Normalfall „Tulpen aus Amsterdam“ mit – da im Herbst aber eher Kürbisse als Tulpen wachsen, wurde der Titel am Abend in „Kürbis von nebenan“ umgetauft.

Einigen Musiker*innen wurde vor der Pause noch mit dem „Geburtstags-Marsch“ zu ihren zum Teil runden Jubeltagen öffentlich gratuliert. Nach der Pause sollte es dann etwas moderner und jazziger weitergehen - zunächst mit den besten Hits deutschsprachiger Bands der 80er Jahre, wie „Skandal im Sperrbezirk“, „Ohne dich“, „Tausendmal berührt“.

Bei „Dreaming Trumpets“ konnte das Trompetenregister dann nicht nur mit der Musik sondern auch mit den blitzeblank geputzten Instrumenten glänzen. Für den „St. Louis Blues March“ lud der Moderator Sebastian Thoma die Zuhörer zuerst auf eine Zeitreise ein, um die Hintergründe der Entstehung des Blues im Zusammenhang mit der Sklaverei in Amerika besser kennen zu lernen, sowie dazu, das klassisch 12-taktige Bluesschema selbst zu musizieren und zu verinnerlichen.

Bei „Hot Toddy“ stand mit dem Baritonsaxophon ein Instrument im Vordergrund, das in selbigem sehr selten zu sehen ist. Das Posaunenregister groovte lässig die 4-stimmig gesetzte Melodie.

Nachdem mit „Bert Kaempfert Classics“ der offizielle Teil beendet war, merkte man, wie sehr das Publikum diese Art von Veranstaltung vermisst hatte.