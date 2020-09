Das Spielehaus-Team bietet ab Dienstag, 29. September, ein kreatives Aktionsprogramm für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren an. Jeweils von Dienstag bis Freitag gibt es von 14.30 Uhr bis 18 Uhr tägliche neue Herbstideen zum Selbermachen, Workshops und Spielaktionen. Auch hier gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen.

Zum Auftakt am Dienstag, 29. September, werden Klangspiele gebaut und in der Töpferei werden Tiere und Gefäße aus Ton modelliert. Am Mittwoch, 30. September, geht es in der Holzwerkstatt um den Bau von Bilderrahmen mit Herbstmotiven und in der Kunstwerkstatt können aus gesammelten Naturmaterialien Herbstkränze für den Tisch oder die Haustüre gebunden werden.

Am Donnerstag, 1. Oktober, öffnet die Kerzenwerkstatt im Garten des Spielehauses. Dort können Kerzen hergestellt werden. Wer will, kann Kerzenreste von zuhause mitbringen. „Pimp your room“ heißt es beim Bedrucken von Leinwänden.

Im Spielcafé können am Freitag, 2. Oktober, Spielbegeisterte neue Gesellschaftsspiele ausprobieren. In der Kunstwerkstatt entstehen putzige Igelfamilien aus Naturmaterialien. Außerdem gibt es an diesem Tag einen Workshop zum Thema „Stein Hammer Meißel – Steinbildkunst für Kids“. Wer mitmachen will, muss sich vorher anmelden über www.friedrichshafen.feripro.de.

In der zweiten Herbstwoche dreht sich am Dienstag, 6. Oktober, in der Filzwerkstatt alles ums Filzen von bunten Objekten. Für Gruselfans stehen Mumiengläser auf dem Plan.

Am Mittwoch, 7. Oktober, öffnet das Spielcafé wieder für die Spieletester mit neuen Brett- und Kartenspielen und in der Töpferwerkstatt werden aus Ton Windlichter und kleine Öfen modelliert.

Der Mädchentreff für Mädchen ab zehn Jahren startet am Donnerstag, 8. Oktober, um 16 Uhr. Dann heißt es quatschen, spannende Projekte verwirklichen und dabei viel Spaß haben. Ab 15.30 Uhr beginnt am Donnerstag eine zweistündige Netzwerkaktion im Spielehausgarten mit dem Zeppelin-Museum. Die Museumspädagoginnen bringen kleine Ausstellungsstücke mit und erzählen spannende Geschichten über die Zeppelinluftfahrt. Auch hier muss man sich vorher anmelden über www.friedrichshafen.feripro.de.

Weiter geht es am Freitag, 9. Oktober, in der Holzwerkstatt mit freiem Werken.

Die dritte Aktionswoche startet am Dienstag, 13. Oktober, mit dem „Bauen von Nistkästen für Fledermäuse“ in der Holzwerkstatt. Als Up-Cycling Aktion werden Steckenpferde aus PET-Flaschen gebaut.

Am Mittwoch, 14. Oktober, geht es weiter in der Holzwerkstatt mit dem Werken von Eulen und Gruselgeistern. In der Kunstwerkstatt werden Fledermäuse gebastelt.

Am Donnerstag, 15. Oktober, beginnt um 16 Uhr der Mädchentreff und es können fantasievolle Herbst- und Halloweenmasken gebastelt werden. Dann findet auch die Netzwerkaktion im Spielehausgarten mit dem Medienhaus am See von 15 bis 17 Uhr statt. „Wie hoch kann ein Känguru springen?“ - Fragen und Antworten rund um die Tierwelt mit anschließender Filzwerkstatt. Auch dazu muss man sich anmelden.

Am Freitag, 16. Oktober, kann zum Abschluss in der Holzwerkstatt gewerkelt werden. Dann dreht sich alles um den Herbst und das Binden von bunten Naturkränzen.

Am Aktionsprogramm können maximal 15 Kinder mitmachen. Sobald Kinder wieder nach Hause gehen, können weitere Kinder nachrücken. Es gelten die aktuellen Corona-Verordnungen.