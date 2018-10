Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet am Samstag, 6. Oktober, seinen traditionellen Fahrradgebrauchtmarkt in der alten Festhalle an der Scheffelstraße in Friedrichshafen.

Das Angebot umfasst alle Arten von fahrtüchtigen Rädern, auch Dreiräder, Kettcars und Zubehör werden angenommen. Die Fahrräder können auf einem großen Parcours Probe gefahren werden. ADFC-Vereinsmitglieder stehen mit Rat und Tat zur Verfügung.Die Annahme ist von 9 Uhr bis 10 Uhr, der Verkauf beginnt um 10 Uhr und endet um 12 Uhr. Spätestens bis 12 Uhr müssen die Verkäufer ihre Räder oder den Verkaufserlös abgeholt haben. Die Annahmegebühr beträgt acht Euro je Rad, für ADFC-Mitglieder vier Euro.

Für Kinderräder mit einer Reifengröße bis 20 Zoll ist die Annahme kostenlos. Beim Gebrauchtmarkt ist auch das ADFC-Codierteam wieder dabei. Wer sein Fahrrad zum Diebstahlschutz mit seinem persönlichen Code versehen lassen will, benötigt einen Eigentumsnachweis und seinen Personalausweis.Weitere Informationen telefonisch unter 07541/31921 oder www.adfc-bw.de/bodenseekreis

