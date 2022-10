Herbstmagie im Spielehaus

„Entdecke Deine Magie“ heißt es im Oktober im Spielehaus an der Meistershofener Straße. Margret Beck, die Leiterin des Spielehauses, und ihr Team haben sich wieder einiges einfallen lassen, damit es den Kindern auch im Herbst nicht langweilig wird, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Friedrichshafen.

Von Dienstag, 4. Oktober, bis Freitag, 7. Oktober, werden in der Werkstatt für Überflieger „abgedrehte Flugobjekte“, Windspiele und Bumerange gebaut. In der Nähwerkstatt werden Frisbees, Schals und Mützen genäht.

In der darauffolgenden Woche von Dienstag, 11. Oktober, bis Freitag, 14. Oktober, wird im Hof des Spielehauses gespielt: Es gibt Fallschirmspiele, ein Bumerangtraining und einen Frisbeeparcours. Beim Weitwurfturnier kommt es darauf an, wer schneller, höher und weiter werfen kann, heißt es in der Mitteilung. Beim Weltraumabenteuer werden Spaceshuttles und fliegende Untertassen gebaut. Wer will kann seinen Planeten oder die Welt der Außerirdischen gestalten.

In der Woche von Dienstag, 18. Oktober, bis Freitag, 21. Oktober, ist Geisterstunde im Spielehaus. Dort entstehen Geister, Vampire und Spukideen. Und auch im Leseclub gibt es spannende Geschichten und Spiele, heißt es weiter. Das Kinderkino im Spielehaus zeigt am Freitag, 14. Oktober, um 15 Uhr den Film „Zu weit weg – Aber Freunde für immer“. Der humorvolle Abenteuerfilm über Zuwanderung und Freundschaft ist für Kinder ab acht Jahren geeignet. Der Eintritt kostet zwei Euro. Nach der Vorstellung gibt es bis 18 Uhr die Möglichkeit, in den Werkstätten zum Thema des Filmes zu spielen oder zu basteln.

Immer mittwochs treffen sich die Jungs von 16 bis 18 Uhr im Jungstreff und jeden Donnerstag kommen die Mädchen im Mädchentreff von 15.30 bis 17.30 Uhr zusammen. Laut Mitteilung können jeden Dienstag köstliche und gesunde Rezeptideen bei den Kochkids ausprobiert werden. Dieses Mal stehen Gerichte mit Kürbissen für ein Geisterbüfett auf der Speisekarte. Jeden Freitag öffnet das magische Zimmer seine Türen mit leuchtenden Zauberstäben, Schokofroschkarten, DIY-Projekten und Zauberstorys.

Am Freitag, 7. Oktober, und Freitag, 21. Oktober, darf für ein faires Miteinander gerauft und gerangelt werden. Außerdem kann man im Spielehaus immer seine Freunde treffen und spielen, heißt es in der Mitteilung. Alle Informationen rund um das Spielehaus gibt es im Internet unter www.spielehaus.friedrichshafen.de, telefonisch unter 07541 386729 oder per E-Mail spielehaus@friedrichshafen.de . Das Spielehaus ist dienstags bis freitags von 14.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das Spielehaus ist eine Einrichtung der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen.