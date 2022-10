Herbstferienstart am Bodensee Airport - im Video

Am Bodensee Airport stehen die Zeichen auf Ferien: Zwölf Flieger mit insgesamt 1.500 Passagieren starten am Freitag und Samstag von Friedrichshafen aus in Richtung Urlaub. Beliebt sind vor allem die Ziele Palme und Antalya.

Für viele Reisende ist der Urlaub allerdings vor wenigen Tagen geplatzt. Die Fluggesellschaft Corendon Airlines hat ihren Winterflugplan deutschlandweit massiv ausgedünnt. Auch am Bodensee sind Verbindungen bis ins Frühjahr hinein reingestrichen worden – und zwar die Verbindung nach Gran Canaria.

Passagiere hoffen auf Rückerstattung

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg rät den Betroffenen, umgehend Rückerstattung bei der Airline zu beantragen. Wer pauschal gebucht hat ist im Vorteil – hier übernimmt der Reiseveranstalter die weitere Organisation.