Herbstferien: Kinder haben viel Spaß im Spielehaus

Unter hohen hygienischen Maßnahmen haben 92 Kinder in den Herbstferien im Spielehaus viel Spaß gehabt. Eine Woche lang wurde in 18 Gruppen mit fünf bis sechs Kindern gebastelt, gesägt, gemalt und Ausflüge unternommen. Dies teilen die Betreiber des Spielehauses mit.

„Unser Konzept, die Kinder in kleinen festen Gruppen zu betreuen, hat sich auch in den Herbstferien bewährt“, so Margret Beck, Leiterin des Spielehauses. Um mehr Platz für die einzelnen Gruppen zu haben, wurden auch die Räume des Jugendzentrums Molke, zwei Spielzelte und die Spielehausgaragen mit einbezogen.

Alles drehte sich um den Herbst, Kürbisse und Halloween. Besonderen Spaß hatten die Kinder laut Mitteilung bei den Bastelaktionen in der Filzwerkstatt und in den drei Holzwerkstätten. Dort werkelten die Kinder mit Holz und lernten, wie man Kerzen zieht. Bei den unterschiedlichen Upcycling-Projekten wurde als Altem Neues gemacht. Aber auch das Spielen und Bauen mit der Bewerbungsbaustelle brachte viel Abwechslung in den Ferientag. Für die älteren Kinder gab es einen Feuerworkshop. Viel Neues erlebten die Kinder bei den Ausflügen in die Wissens-Werkstatt, das Medienhaus am See, das Schulmuseum und das Zeppelin-Museum. Auch Ausflüge auf die nahgelegenen Spieleplätze waren Höhepunkte der einwöchigen Ferienbetreuung.

„Beim Spielen und Basteln in den kleinen Gruppen war zu beobachten, dass sich die Kinder wohl fühlen und viel Spaß hatten. So entstand ein ganz besonderes Wir-Gefühl“, so Beck. Liebevoll betreut wurden die Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren vom Spielehausteam. So konnten die Kinder trotz der Corona-Regelungen unbeschwerte Ferien erleben.

Auch gab es wieder ein warmes Mittagsessen. Damit das möglich war, brachten die Kinder den eigenen Teller und das eigene Besteck mit. Auch zum Essen blieben die Kinder in ihrer Spielgruppe. Gegessen wurde gemeinsam im eigenen Gruppenraum. Auf diese Weise konnten gleichzeitig die Hygieneregeln eingehalten werden.