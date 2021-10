Herbstausstellung an drei Wochenenden im Museum Ittenhausen in Friedrichshafen

Unter dem Titel „Kunst in Ailingen“ wird am Freitag, 29. Oktober, um 19 Uhr eine Herbstausstellung im Museum Ittenhausen, Hirbachweg 4, in Friedrichshafen eröffnet. Veranstalter ist die Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg, der an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden (30./31. Oktober, 6./7. und 13./14. November) jeweils von 14 bis 18 Uhr zur Besichtigung einlädt.

Künstlerinnen und Künstler aus Ailingen und Umgebung präsentieren laut Ankündigung einen kleinen Ausschnitt ihrer kreativen Werke der Öffentlichkeit. Mit dabei sind unter anderem Kunstmaler der verschiedensten Richtungen, Holzkünstler und Schnitzer, Fotografen, ein „Wortkünstler“, Musiker, eine Künstlerin, welche Glas verarbeitet und zwei Erschaffer von Skulpturen.