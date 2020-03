Herbinger spricht über Gottvertrauen in Extremsituationen

Dekan Herbinger wird am Sonntag ab 11 Uhr in der Nikolauskirche über das sonntägliche Evangelium und Gottvertrauen in Extremsituationen predigen. Der Gottesdienst wird wieder per Livestream übertragen. Nikolai Geršak spielt dazu Werke von Pachelbel (Ciacona f-Moll), Franck (Prière op. 20) und Bach („An Wasserflüssen Babylon“ und Fantasie & Fuge g-Moll) spielen.