Herausragende Medaillenbilanz: BSV Friedrichshafen stellt vier deutsche Meister

Bei den deutschen Meisterschaften im Taekwondo hat der BSV Friedrichshafen äußerst erfolgreich abgeschnitten. Celine Yagussevich bei den Frauen sicherte sich genauso den Titel wie Johanna Rommel, Daniel Mehlmann und Daniel Drosdowski im Jugendwettbewerb. Außerdem trug auch Azat Manukjan mit seiner deutschen Vizemeisterschaft bei den Herren zu der herausragenden Medaillenbilanz im bayerischen Weißenburg bei. Inese Tarvida stieß bei den zeitgleich im belgischen Lommel stattfindenden Belgian Open ins Halbfinale vor.

Die Friedrichshafenerin Celine Yagussevich zog per Freilos in die zweite Runde der Frauen bis 62 Kilogramm ein, da sie an Nummer 1 des Teilnehmerfelds dieser deutschen Meisterschaft gesetzt war. Dort gewann sie deutlich gegen Sarah Spillmann aus Gelnhausen (11:5) wie auch im Halbfinale gegen Isabella Canella aus Dachau (13:1). Das Finale entschied Yagussevich gegen die siebenfache deutsche Meisterin, Isabel Beckstein aus Nennslingen, für sich (4:3).

Azat Manukjan war nicht gesetzt und musste somit auch schon in Runde eins der Herren bis 80 Kilogramm ran. Er besiegte Stephan Besche aus Wuppertal (23:3), Philipp Treciak aus Hamburg (23:11) und im Halbfinale den an Nummer 1 gesetzten Martin Stach aus Swisttal (6:5). Im DM-Titelkampf unterlag er dem Stuttgarter Leon Kaplan (13:21).

Zweitbestes Team Deutschlands

In der männlichen Jugendklasse bis 68 Kilogramm war Daniel Drosdowski an Platz eins gesetzt und überstand die erste Runde per Freilos. Im Viertelfinale bezwang er Deniz Emre Ilze (21:10) und im Halbfinale konnte er einen noch deutlicheren Sieg über den Gladbecker Ferhat Yilmaz einfahren (29:8). Im Finale musste er am Ende der regulären Kampfzeit nach Punktegleichstand in die alles entscheidende vierte Runde im Sudden-Death-Modus, die er gegen Gümüs Kaan aus Iserlohn gewann.

Ebenfalls an Platz eins gesetzt war Daniel Mehlmann in der männlichen Jugendklasse bis 48 Kilogramm, die er souverän für sich entschied. Selbst sein Halbfinal- und Finalkampf ließen zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel aufkommen, wer diese Klasse aktuell dominiert. Er zog mit einem 41:11-Sieg über Je-Min Biehl ins Finale ein und gestaltete auch dieses gegen Feyyat Gümüs mit einem 35:15-Sieg überdeutlich zu seinen Gunsten.

Mit Johanna Rommel wurde auch die dritte Häflerin ihrer Favoritenrolle gerecht. In der weiblichen Jugendklasse bis 42 Kilogramm war sie auf Platz eins gesetzt und fügte gar in ihrem Finalkampf ihrer Gegnerin aus Marburg eine haushohe Niederlage zu: Zahra Massomo unterlag mit 11:34.

Ein sportlich glanzvolles Wochenende für den BSV Friedrichshafen, wie BSV-Coach Dimitrij Schmidt festhielt. „Fünf Teilnehmer, vier Gold- und eine Silbermedaille: Da haben wir nicht viel falsch gemacht“, freut er sich über die grandiose Medaillenbilanz. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Weißenburg wurden die Friedrichshafener nur knapp hinter Taekwondo Swisttal als zweitbestes Team Deutschlands ausgezeichnet.

Inese Tarvida holt Bronze in Belgien

Der BSV Friedrichshafen war an diesem Wochenende auch international unterwegs und nahm an den Belgian Open in Lommel, einem G2-Weltranglistenturnier, teil. Hier sammelte Inese Tarvida mit ihrer Bronzemedaille bei den Frauen bis 57 Kilogramm wertvolle Weltranglistenpunkte für die angestrebte direkte Olympiaqualifikation. „Trotz der coronabedingten erschwerten Bedingungen stehen wir national wie international sehr gut da“, schaut BSV-Cheftrainer Markus Kohlöffel optimistisch in die Zukunft.