Kreta und Rhodos: Vom Häfler Flughafen geht's 2023 wieder nach Griechenland

Während die Tage gerade noch kürzer werden, schweift so mancher mit den Gedanken vielleicht schon gerne mal Richtung Frühjahr, Sommer und Sonnenschein. Dass so mancher schon an der Urlaubsplanung sitzt, darauf setzt auch so manches Reiseunternehmen, wie aus der jüngsten Pressemitteilung des Häfler Flughafens hervorgeht. Demnach startet TUI mit Beginn der Pfingstferien im nächsten Jahr wieder Flüge von Friedrichshafen auf die beiden Inseln Kreta und Rhodos.

In Kooperation mit dem Reiseveranstalter TUI steuere die griechische Aegean Airlines dann jeweils zweimal wöchentlich die Flughäfen Heraklion und Rhodos an, heißt es vom Flughafen.

Flüge werden bis zum Herbst angeboten

Die Flüge nach Heraklion werden demnach in 2023 bis zum Ende der Herbstferien, Anfang November, durchgeführt.

„Wir freuen uns, dass nach dem diesjährigen erfolgreichen Sommer, die TUI auch im kommenden Jahr wieder zahlreiche Ferienflüge ab Friedrichshafen anbietet“, sagt Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airports Friedrichshafen.

Ebenfalls buchbar sind die Urlaubsflüge der Condor nach Palma de Mallorca sowie der Corendon Airlines nach Antalya. Weitere Flugziele werden demnächst bekannt gegeben, heißt es zudem vom Flughafen.