Hell wie Mond und Sterne leuchtet die Laterne

Es war ein stimmungsvolles Bild, als die Klufterner Kinderkartenkinder und Grundschüler am frühen Montagabend mit ihren bunten Laternen an der Seite von Mama und Papa oder auch Oma und Opa singend von der Kirche aus durchs Dorf gezogen sind, angeführt von St. Martin – hoch zu Ross – und Abordnungen von Musikverein und Feuerwehr.

Auf dem Platz zwischen Brunnisachhalle und Bürgerhaus verfolgten sie anschließend gebannt, wie St. Martin seinen Mantel mit dem frierenden Bettler teilte. Zum gemütlichen Ausklang gab’s Punsch, Brezeln und Speckknauzen. Der Erlös des Martinsfestes geht in diesem Jahr an das Waisenhaus in Begoro in Ghana.