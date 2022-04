Helge Schneider kommt im Frühjahr 2023 ins Häfler GZH

Fans von Helge Schneider dürfen sich schon einmal vorfreuen: Der Komiker und Musiker gastiert am 26. Februar 2023 ab 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Der bereits für 2020 geplante Auftritt musste wegen Corona ausfallen und wird im kommenden Jahr nachgeholt. Tickekosten zwischen 37,90 und 49,90 Euro und sind s online unter www.allgaeu-concerts.de, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im GZH erhältlich unter Telefon 07541 / 28 84 44 oder per E-Mail an ticket@gzh.de.