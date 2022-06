Helga Reichles Helden sind Snoopy und sein Freund

19 Werke haben 17 Künstlerinnen und Künstler für die Ausstellung „Mehr wir“ gespendet, die noch bis 29. Juni im Kapellenflur des Klinikums zu sehen ist. Alle Werke werden am Ende für „Häfler helfen“ versteigert, Gebote sind jetzt schon möglich. .Wir stellen alle Bilder in einer kleinen Serie vor.

In der Gemeinschaftsausstellung, die zum ökumenischen Stadtkirchentag entstanden ist, greifen die Künstler das Thema „Mehr wir“ auf. Alle Künstler haben in der Vergangenheit bereits Werke in der Reihe „Klinikart“ gezeigt. Zur Finissage am Mittwoch, 29. Juni, um 17.30 Uhr werden die Bilder zugunsten der Aktion „Häfler helfen“ meistbietend versteigert. Für jedes Bild ist ein Mindestgebot festgelegt. Im Vorfeld sind Gebote per E-Mail an ganzert.susann@

medizincampus.de möglich.

„WeTopia" von Helga Reichle hat eine Größe von 80 mal 100 Zentimeter, das Mindestgebot für das Acryl- und Airbrush-Werk auf Pappe/Holz beträgt 750 Euro. Zentrales Element ist Snoopy mit seinem Freund, der einen Luftballon verschenkt“, erklärt Helga Reichle ihr Bild. Es ist eine Geste des Gebens und des Teilens, denn nur so kann mehr wir entstehen. In unterschiedlichen Typografien hat sie Wörter in dem Bild verarbeitet, die für die Künstlerin untrennbar mit dem Entstehen von mehr wir zu tun haben: Toleranz, Liebe, Freiheit und Ähnliches. „Wir alle träumen doch genau davon. Vor allem träumen wir vom Frieden im gemeinschaftlichen Miteinander, aber den gibt es nicht immer“, bedauert Helga Reichle, die dies durch Farbverläufe zum Ausdruck bringt.