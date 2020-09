Helfer zur Pflege des Zeppelindorf-Schaugartens gesucht

Um den Garten zu pflegen brauchen Katrin Fieberitz und ihr kleines Team dringend Unterstützung. Wer keinen eigenen Garten hat, aber Lust auf „gärteln“ hat oder wer seine Kenntnisse in der Gartenarbeit einbringen will, der kann sich bei Katrin Fieberitz per E-Mail melden: katrin@fieberitz.de