Helfen bringt Freude: Unterstützung auf Augenhöhe bei Namibiakids

Fluchtursachen bekämpfen, menschenwürdiges Leben ermöglichen: Diesen Schwerpunkt setzen wir auch in diesem Jahr mit unserer Weihnachtsspendenaktion. Die Spenden kommen der Hilfe für Menschen im Nordirak, ehrenamtlichen Initiativen und Caritasprojekten in Württemberg sowie in Lindau zugute.

Durch die Weihnachtspendenaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die Schwäbische Zeitung in diesem Jahr erstmals den Verein Namibiakids. Die in Friedrichshafen gegründete Initiative hat sich, wie der Name bereits verraten mag, der Förderung benachteiligter Schulkinder im afrikanischen Küstenstaat Namibia verschrieben.

Anders als andere Organisationen betreibt der Verein keine eigene Schule oder andere Bildungseinrichtung, wie die Kassenwartin Julia Schratz erklärt. „Uns gehört dort nichts.“ Stattdessen unterstütze man Projekte, die bereits vor Ort vorhanden sind.

Diese Unterstützung in Form von Praktikumsstellen, „Know-how“ und Spenden kommt aktuell drei Hilfsprojekten in Namibia zu Gute. Eines davon ist eine Grund- und Vorschule für behinderte Kinder im Norden des Landes. „Behinderungen sind in Namibia immer noch ein Tabu-Thema“, sagt Schratz.

Durch Spenden und Praktikanten, die das Personal vor Ort unterstützen, fördert der Verein Kinder, die anders keine Förderung erhalten würden. Denn Schratz zufolge sind Kinder in Namibia häufig eine Art Rentenversicherung und bei behinderten Kindern ohne Berufschancen würde häufig an der Bildung gespart.

Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen

Aber auch an gewöhnlichen Schulen reicht das Geld oft nicht für ein unbeschwertes Schulleben. Darum unterstützt Namibiakids auch eine kostenlose Nachmittagsbetreuung sowie Kinder aus ärmlichen Verhältnissen an einer Schule in Rehoboth. Die Eltern vieler Schülerinnen und Schüler seien alleinerziehend oder arbeitslos.

An der TrainOccasion in Otjiwarongo werden behinderte Kinder und Kinder mit Lernschwächen gefördert. (Foto: Julia Schratz)

Die namibischen Kinder bekommen von Julia Schratz ein typisches Häfler Ausmalbild mitgebracht. (Foto: Bernhard Fikentscher)

Durch die Pandemie habe sich die Lage vor Ort noch einmal verschärft. Schratz erläutert: „Corona hat in einem Land wie Namibia, das durch Tourismus geprägt ist, vieles kaputtgemacht. Viele Eltern, die in Hotels arbeiteten, haben ihre Jobs verloren.“

Die zunehmende Armut fällt auch auf die Kinder zurück. „Wir hatten mal einen Fall, wo ein Schüler seine Hausaufgaben nicht machen konnte. Er hatte schlicht keinen Stift“, erinnert sich Schratz. Dort, wo es nötig ist, setzt Namibiakids deshalb Spenden ein, um Schulkleidung, Bücher und vermeintliche Kleinigkeiten wie Stifte anzuschaffen.

Hilfe auf Augenhöhe

Der Verein legt außerdem besonderen Wert darauf, dass das Geld bei den Kindern ankommt, die es benötigen. Deshalb hätten auch die Lehrer vor Ort, die ihre Schülerinnen und Schüler besser kennen, eine gewisse Handhabe über die Spenden. „Es läuft bei uns auf Augenhöhe und wir sind in engem Kontakt“, so Schratz. Einmal im Jahr reise ihr Vater, der zugleich Vorsitzender des Vereins ist, außerdem nach Namibia, um zu schauen „was mit dem Geld passiert ist“.