Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“: Projekte vom See unterstützen Menschen in aller Welt

„Schwäbische.de“ startet wieder mit der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“. Mit dem gesammelten Geld werden Initiativen unterstützt, die sich für bessere Lebensbedingungen von Menschen in aller Welt einsetzen. Dank der Leserinnen und Leser erhielten im vergangenen Jahr viele Projekte beachtliche Spendensummen – auch solche aus der Bodenseeregion. Die Kamerun-Hilfe der evangelischen Kirche, die Uganda-Hilfe der Kirchengemeinde St. Maria Jettenhausen, der Verein Eine Welt und der Verein Jugendhilfe Shimshal aus Oberteuringen erhielten jeweils 4700 Euro.

Zusammen mit einem ortsansässigen Kirchenbezirk betreibt der evangelische Kirchenbezirk Ravensburg zwei Schulen in Kamerun für etwa 900 Kinder. Wegen des blutigen Bürgerkrieges vor Ort liegt der langfristige Ausbau gerade auf Eis.

Über die Spenden von „Helfen bringt Freude“ aus dem Jahr 2021 sagte der evangelische Pfarrer Hannes Bauer aus Friedrichshafen, dass sie dort eingesetzt werden sollen, wo es an den Schulen „gerade brennt“. Das umfasst auch die Bezahlung von Lehrgehältern, Reparaturen und andere Notwendigkeiten.

Die katholische Kirchengemeinde St. Jettenhausen macht sich ebenfalls für Bildung stark. 300 Kinder erhalten in der Partnergemeinde Kiziba in Uganda Unterricht von Ordensschwestern. Für 75 Kinder haben Gemeindemitglieder von St. Maria Patenschaften übernommen. Die Spenden von „Helfen bringt Freude“ des vergangenen Jahres werden genutzt, um in der ländlichen Gemeinde an den Wohnungen für das Lehrpersonal weiterzubauen.

Nicht mehr auf das Taxi angewiesen

Ohne den Oberteuringer Verein „Kinder- und Jugendbildung Shimshal“ würde es weder die Schule für 220 Kinder im Dorf Shimshal geben, noch das 120 Kilometer entfernt liegende Wohnheim für Mädchen in Karimabad. Die 4700 Euro von „Helfen bringt Freude“ wurden in ein Auto für das Wohnheim investiert. „Was ist, wenn eines der Mädchen krank wird? Wenn es ins Hospital gebracht werden muss und kein Fahrzeug zu bekommen ist?“, gab Wilma Rehkugler, die Vorsitzende des Vereins, zu bedenken. Deshalb war sie dankbar für die Spenden, die den Kauf eines Autos ermöglichten.

Der Verein Eine Welt in Friedrichshafen wollte die Spenden zur Stärkung des fairen Handels mit Schwellenländern verwenden. Viele Handelspartner von Eine Welt kamen durch Corona in große Not. Durch Spenden von „Helfen bringt Freude“ konnten Arbeitsplätze erhalten werden, die ganzen Familien die Existenz sichern. „Der faire Handel trägt damit zur Bekämpfung von Fluchtursachen aus wirtschaftlichen Gründen bei“, sagte Hubert Mangold, der Vorsitzende des Vereins.