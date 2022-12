Helfen bringt Freude: Chibodia nimmt sich den Ärmsten der Armen in Kambodscha an

Ihre Spende hilft Menschen, in ihrer Heimat bleiben zu können und nicht fliehen zu müssen. Und sie hilft Geflüchteten hier bei uns in der Region. Spenden Sie jetzt!

Fluchtursachen bekämpfen, menschenwürdiges Leben ermöglichen: Diesen Schwerpunkt setzen wir auch in diesem Jahr mit unserer Weihnachtsspendenaktion. Die Spenden kommen der Hilfe für Menschen im Nordirak, ehrenamtlichen Initiativen und Caritasprojekten in Württemberg sowie in Lindau zugute.

Vielen Kindern in Kambodscha bleibt die Chance auf eine gute Schulbildung verwehrt. Statt zu lernen sind bereits die Kleinsten gezwungen, auf der Straße zu betteln, um sich und ihre Familien über Wasser zu halten.

Der Verein Chibodia hat die tragische Lage in Kambodscha erkannt und widmet seine Arbeit seither den Kindern in dem asiatischen Land. In diesem Jahr ist Chibodia erstmals Teil der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“.

„Unser Hauptfokus liegt auf der Bildung und der gesundheitlichen Vorsorge“, erklärt das Häfler Vorstandsmitglied Karl Kollmuß. Neben einem Kinderheim und einer Schule verantwortet der 2006 gegründete Verein mittlerweile auch einen Kindergarten, der für die Bildung ebenso wichtig ist.

Hilfe findet auch in den Familien statt

„Die älteren Kinder müssen häufig die Kleinen betreuen. Die Großen versäumen deshalb den regelmäßigen Schulbesuch“, erklärt Karl Kollmuß. Durch die Betreuung der Drei- bis Sechsjährigen können ältere Schüler am Unterricht teilnehmen, obwohl die Eltern den ganzen Tag arbeiten sind.

Wie wichtig solche Betreuungsangebote sind zeigt die große Nachfrage. Der Kindergarten öffnete erst im März dieses Jahres und hat bereits jetzt seine Kapazitätsgrenze von 40 Kindern erreicht.

Der „Motorradarzt“ alias „Motomedix“ dreht seit 2007 an vier Tagen in der Woche seine Runden in den Armenvierteln. (Foto: Verein Chibodia)

Außerhalb von Schulen und Kindergärten hat Chibodia das „Outreach-Programm“ ins Leben gerufen, das besonders armen Familien mit Sachspenden und Beratung zur Seite steht. Außerdem finanziert der Verein den so genannten Motorradarzt, der auf seinem Gefährt zwischen Krankenstationen in verschiedenen Armutsvierteln pendelt.

Spenden werden für alle Projekte gebraucht

Viele Kambodschaner sind auf diese Art der Gesundheitsvorsorge angewiesen, da es in ihrem Land keine Sozialversicherungen gibt und sie teure medizinische Behandlungen häufig aus eigener Tasche bezahlen müssen. „Ich habe ein Mal jemanden gefragt, was er macht, wenn er kein Geld für einen Arzt hat“, erzählt Kollmuß. „Dann sterbe ich halt“, sei die Antwort gewesen.

Karl Kollmuß war bereits selbst zu Besuch im Kindergarten und hat sich zusammen mit seinem Bruder Richard ein Bild von der Lage gemacht. (Foto: Richard Kollmuß)

Bei Chibodia engagieren sich alle Mitglieder ehrenamtlich. Spenden nutze der Verein für alles, was in den Projekten vor Ort in Kambodscha so anfalle.

Von einem Sack Reis für die ärmsten Familien über die gesamten Betriebskosten des Wohnheims bis hin zu den Medikamenten, die der „Motorradarzt“ für seine 2.000 bis 2.500 Patienten pro Jahr benötigt. Die Kosten, die im Verein selbst anfallen, finanzieren sich, so Kollmuß, hingegen ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge.