Helfen, bevor das Kind in den Brunnen fällt

Keine Frage: Die Premiere ist gelungen. „Ich muss gestehen, dass ich Gänsehautmomente hatte“, sagt Marie Herzogin von Württemberg im Anschluss an das Stück „Fisch im Netz“, das vom Theater „Tempus fugit“ aus Lörrach Dritt- und Viertklässlern der Bodensee-Schule St. Martin präsentiert wurde. Initiiert und in Auftrag gegeben wurde es von der Stiftung Präventive Jugendhilfe, deren Ratsvorsitzende Herzogin Marie seit mittlerweile acht Jahren ist. 20 000 Euro hat die Stiftung für das Projekt zur Verfügung gestellt, weitere 5000 Euro sind vom Land Baden-Württemberg zugesagt.

Die Stiftung Präventive Jugendhilfe widmet sich der Förderung von am Gemeinwesen orientierten, aufs Lebensumfeld bezogenen Angeboten der Jugendhilfe. Sie wird von evangelischer und katholischer Kirche, Privatpersonen und Unternehmern sowie gemeinnützigen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt. Sie wurde 1992 gegründet und hat ihren Sitz in Tübingen. Alle zwei Jahre wird der „Herzogin -Marie-Preis“, ein Präventionspreis, in Gesamthöhe von 10 000 Euro ausgelobt.

Warum Theater? Warum gerade das Stück „Fisch im Netz? „Über das Medium Theater kann man Lebenssituationen erarbeiten, die im regulären Schulunterricht nur schwer zu vermitteln sind“, sagt Stiftungsvorstand Siegfried Hoch. Außerdem habe man sich vonseiten der Stiftung schon lange vorgenommen, das Thema „Digitalisierung“ in den Blick zu nehmen. Gemäß dem Stiftungszweck gehe es darum, Hilfe anzubieten, „bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist“, so Hoch. Bereits vor Jahren sei ein erster Kontakt zu „Tempus fugit“ entstanden, als sich das Lörracher Theater 2012 mit ihrem damaligen Projekt „Zivilcourage“ erfolgreich für den „Herzogin-Marie-Preis“ beworben habe. Mit „Fisch im Netz“ habe man ein nachhaltiges Stück entwickeln wollen, „ohne Angst zu machen“, erklärt Theaterleiterin Karin Maßen. „Die Kunst liegt darin, die Schüler mitzunehmen und sich einbringen zu lassen.“ Für die Nachbereitung im Unterricht stünden 15 medienpädagogisch geschulte Mitglieder ihres „Spielzeitteams“ im Alter von 18 bis 23 Jahren bereit.

Lob für „Fisch im Netz“ kommt auch vonseiten der Bodensee-Schule. „Die Schüler wurden auf ihrem Stand abgeholt. Sie haben das Stück im wahrsten Sinne des Wortes erlebt“, ist sich Schulleiter Gerhard Schöll mit Isabella Emhardt, Leiterin Grundschule und Inklusion, einig. Dieses Projekt zu fördern sei „Ehrensache“, wie Christoph Meißner, Präsident des Häfler Rotary Clubs gerne betont.

Das Theaterstück „Fisch im Netz“ wird noch an weiteren Schulen im Land gezeigt. Dass es auch an weiteren Friedrichshafener Schulen zur Aufführung kommen soll, ist ganz im Sinne aller Beteiligten. Helfen sollen dabei auch die 6000 Euro, mit denen die Häfler Rotarier dieses Projekt der Stiftung Präventive Jugendhilfe unterstützen.