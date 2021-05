Heitere Online-Vorlesestunde mit Lesemöwe Frieda

Jeden Mittwoch, jeweils um 15 Uhr, entführen die Mitarbeiterinnen des Medienhauses am See und Frieda mit zauberhaften Bilderbüchern ihre kleinen Zuhörer ab vier Jahren in fantastische Welten – und das alles gemütlich von zuhause aus. Die Lesung dauert immer 30 Minuten. Am Mittwoch, 5.5., steht „Jim Knopf und das Geheimnis der Gondel und Der fliegende Teppich“ auf dem Programm. Am Mittwoch, 12.5., wird aus „Paddington wird Gärtner“ vorgelesen. In der Woche darauf, 19.5., gibt es „Tafiti – so mach ich dich gesund“ und „Auch beste Freunde streiten mal“ zu hören. Am letzten Mittwoch im Mai, 26.5., werden nochmals zwei Bücher vorgestellt: „Ob Mama und Papa ohne mich schlafen können“ und „Der kleine Siebenschläfer, der dem Mond Gute Nacht sagen wollte“. Wer vorliest und weitere Infos unter www.medienhaus-am-see.de. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl auf acht Familien bitte rechtzeitig anmelden über die Mailadresse: j.kubalczyk@friedrichshafen.de. Die Online-Vorlesestunde findet über BigBlueButton statt. Der Anmeldelink wird rechtzeitig vor Beginn verschickt.