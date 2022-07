Heißer Einsatz an allen Festtagen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Kinder- und Heimatfest der Stadt Friedrichshafen ist auch für den Fanfarenzug Graf Zeppelin (FGZ) fester Bestandteil im Jahreskalender. Es ist immer etwas besonderes vor heimischen Publikum aufzutreten und den Besuchern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Mit dem traditionellen Antrommeln des Seehasenfestes am Donnerstag auf der Mole des Gondelhafens startete auch der FGZ in die heißen Festtage.

Beim diesjährigen Seehasenfest gab es nach der zweijährigen Zwangspause am Freitag dann auch schon die erste Änderung. Das Standkonzert der Fanfarenzüge, welches ursprünglich immer am Sonntag stattfand, wurde erstmalig am Freitagabend durchgeführt. Zahllose Besucher unterstützten dabei die anwesenden Musikzüge mit Ihrem Applaus.

Am Samstag wurde der Seehas standesgemäß mit drei Schiffen aus seinem Tiefseemöhrenfeld abgeholt. Hier waren die FGZ´ler auf der Fähre Euregia eingesetzt und konnten passend zum derzeitigen Karibik-Flair des Bodenseewassers die Festgäste mit flotten Rhythmusstücken unterhalten.

Immer ein Höhepunkt des gesamten Seehasenfestes ist natürlich der große Festzug, dieses Mal am Sonntag bereits um 10.30 Uhr. Strahlende Kinderaugen und zahllose Zuschauer mit ihrem Applaus machten die hochsommerlichen Temperaturen fast schon wieder vergessen. Im Anschluss durfte der FGZ noch im Lammgarten auf Einladung des Seehasen-Fanfarenzugs sein Können beim Umzugshock der Musikzüge präsentieren.

Nach der Verabschiedung des Seehasen am Montag und dem Besuch befreundeter Festwirte, war das Seehasenfest auch schon wieder vorbei.

Der Fanfarenzug Graf Zeppelin dankt allen Freunden und Gönnern für fünf wundervolle Festtage und deren Unterstützung.

Im Anschluss an eine kurze Sommerpause geht es für den FGZ dann auch bald schon wieder weiter. Nach einem kleinen Auftritt Ende Juli steht am ersten Septemberwochenende die alljährliche Reise nach Ribeauvillé im Elsass zum dortigen „Pfifferdaj“ auf dem Programm.

Wer selbst einmal beim Seehasenfest oder bei vielen weiteren Auftritten dabei sein will. Der Fanfarenzug probt jeweils mittwochs und freitags um 19.00 Uhr im Vereinsheim Gockelwerkstatt im Industrieweg. Einfach vorbeikommen.