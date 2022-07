Heiß, heißer, Seehasenfest: So wird das Wetter am Wochenende

Regenschirme brauchen die Besucher des Häfler Seehasenfests in diesem Jahr keinen. Wer allerdings einen Fächer hat, sollte diesen unbedingt einpacken. Regen oder Gewitter sind an den Festtagen bis Montag „überhaupt kein Thema“, kündigt Roland Roth von der Wetterwarte Süd an.

Seehasenmontag bis 35 Grad

Dafür gibt es richtig viel Sonnenschein. Der Samstag wird, ähnlich wie der Freitag, dem Fachmann zufolge mit 28/29 Grad, verhältnismäßig trockener Luft und einer leichten Brise angenehm. Am Sonntag klettern die Temperaturen dann über die 30-Grad-Marke, und die Luftfeuchtigkeit nimmt zu.

Richtig heiß und vor allem für ältere Menschen belastend, wird es am Seehasenmontag mit Temperaturen nahe 35 Grad, sagt Roland Roth voraus. Was die Abende angeht, empfiehlt er, am Samstag ein Jäckchen mit aufs Fest zu nehmen. Am Sonntag und Montag sei das nicht nötig, weil es lange über 20 beziehungsweise sogar über 25 Grad warm bleibt.

Heiße Luft aus Spanien

Zu verdanken hat der Seehas das Wahnsinnswetter „dem Zusammenspiel zwischen einem Hochdruckgebiet über Polen und einem Höhentief über der Biskaya“, erklärt Roland Roth. „Dazwischen fließt heiße Luft von der Iberischen Halbinsel zu uns.“

In welche Höhen die Temperaturen am Dienstag nach dem Seehasenfest steigen, sei noch fraglich. Klar ist laut Fachmann jedoch: Bis Ende nächster Woche wird es am Bodensee noch einige Hitzetage geben.