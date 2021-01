Heimspielmarathon für die Volley Youngstars

An nur einem Wochenende spielen die Youngstars dreimal so oft zu Hause wie bisher in der gesamten Saison der 2. Volleyball-Bundesliga. Nach dem Derby am Freitag gegen den TSV Mimmenhausen empfangen sie am Samstag um 14.30 Uhr die Blue Volleys Gotha in der heimischen Zeppelin Cat Halle A1 in Friedrichshafen, am Sonntag um 16 Uhr kämpfen die Youngstars dann gegen das Team des Dentalservice Gust VC Dresden um Punkte.

Einen Zähler holten die Talente immerhin bei ihrem ersten und bislang einzigen Heimspiel im November gegen den TV Bliesen. Gerne dürfen da am Wochenende einige Erfolgserlebnisse dazukommen, als Schlusslicht mit zwei Punkten hatten die Youngstars davon in dieser Spielzeit noch nicht allzu viele. Das harte Programm nach einem Monat Wettkampfpause sieht Trainer Adrian Pfleghar als machbar an. „Wir gehen mit vollen Kräften in die Spiele und können munter durchwechseln“, sagt der Youngstars-Coach.

Zählen kann er in den Begegnungen auch auf Zuspieler Milan Kvrzic, der zuletzt Bundesligaluft beim VC Olympia Berlin schnupperte. Nach seinem Ausflug ist er nun wieder in Friedrichshafen und steht somit zur Verfügung wie auch Mittelblocker Lennart Heckel nach seiner auskurierten Knieverletzung. Angekündigt hat sich außerdem Landestrainer Philipp Sigmund. Der 27-Jährige, der von 2009 bis 2013 selbst für die Youngstars spielte, ist seit Mitte Januar als Nachfolger von Michael Mallick für den Nachwuchs in Baden-Württemberg verantwortlich.