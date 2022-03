Heimsieg für die Turner der KTV Oberschwaben

Zu ihrem dritten Wettkampftag in der STB-Verbandsliga haben die Kunstturner der KTV Oberschwaben den TSV Schmiden empfangen. In besserer Besetzung als beim letzten Mal traten die noch punktlosen Gastgeber in Ailingen an – und holten sich einen Heimsieg.

Am Boden hatte Schmiden erwartungsgemäß die Nase vorn und ging mit 5:2 in Führung. Am Pauschenpferd waren die Duelle laut Mitteilung ausgeglichener, nach drei von vier Duellen stand es 7:5 für die KTV. Im letzten Duell legte der Iraker Yasir Al-Dulaimi – bereits WM-Teilnehmer – für die Gäste vor und zeigte eine sehr saubere Übung. Ivan Sommer, der nach langer Pause wieder bei der KTV dabei war, hielt mit einer starken Übung dagegen und erzielte ein 0:0. Dadurch gewannen die Oberschwaben das Pauschenpferd. An den Ringen kam es wieder zu sehr ausgeglichenen Duellen und es ging mit 6:6 aus, womit Schmiden zur Pause mit 16:14 führte.

Ein deutliches Zeichen setzte die KTV am Sprung. Vier Duelle, vier Siege – mit 12:0 entschied die Mannschaft das Gerät klar für sich und ging in Führung. Am Barren zeigten beide Mannschaften wackelfreie Übungen. Hier war es wieder Al-Dulaimi, der das Publikum mit Höchstschwierigkeiten beeindruckte. Dennnoch gewannen die Oberschwaben das Gerät mit 8:6 und gingen mit einem komfortablen Vorsprung ans Reck. Auch hier zeigten beide Mannschaften schöne Übungen mit Riesenfelgen sowie Flugelementen und Doppelsalti-Abgängen. Schmiden gewann das Reck knapp mit 7:6.

Dennoch gewann die KTV Oberschwaben den Wettkampf klar mit 41:29 Punkten. Damit ist die KTV nun vor Schmiden Vorletzter – Schmiden hat allerdings einen Wettkampf weniger geturnt. Für den Klassenerhalt ist damit noch alles offen. In zwei Wochen treten die Oberschwaben bei der WTG Heckengäu II an, am 30. April ist das Ligafinale.