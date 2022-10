Heimrecht zum Abschluss – Württembergischer Yacht-Club trägt Finale der Segel-Bundesliga aus

Die besten Segelteams Deutschlands reisen in dieser Woche nach Friedrichshafen. Für sie ist es ein wichtiges Event: Von Donnerstag bis Samstag kämpfen die jeweils 18 Mannschaften am letzten und entscheidenden Spieltag um das bestmögliche Gesamtresultat. Der Württembergische Yacht-Club (WYC) möchte sportlich am Ende der Saison 2022 einen der ersten drei Plätze der 1. Bundesliga belegen. Außerdem möchte der Verein der Verantwortung als Gastgeber eines Finales gerecht werden:

Der WYC, das betont Präsident Oswald Freivogel, sieht die Austragung des entscheidenden Events als besondere Ehre an. „Bisher war es immer so, dass die Spieltage im Süden anfingen und langsam in den Norden gewandert sind. Dieses Jahr haben wir es umgekehrt gemacht: Die Saison startete im Norden und das Finale findet jetzt bei uns statt, das wir zusammen mit dem Konstanzer Yacht Club (KYC) ausrichten“, sagt Freivogel. Es zeigt auch das hohe Ansehen der Häfler in der deutschen Segelszene, schließlich bildet das Event von Donnerstag bis Sonntag auch den Abschluss einer Jubiläumssaison. Die Segel-Bundesliga besteht seit zehn Jahren – schon immer mit dabei ist der WYC als Gründungsmitglied. Der Meister wird nun erstmals in der zehnjährigen Geschichte im Foyer des Seecampus der Zeppelin Universität in Friedrichshafen gekürt. Damit das Finale ein voller Erfolg wird, laufen die Vorbereitung des WYC und des KYC seit zwei Monaten auf Hochtouren.

Häfler treten mit der stärksten Mannschaft an

Momentan scheint der Norddeutsche Regatta Verein (NRV) aus Hamburg das Rennen zu machen. Der NRV führt mit elf Punkten Vorsprung vor dem Segel- und Motorboot Club Überlingen (SMCÜ) die Tabelle der 1. Bundesliga an. Zwei Punkte hinter dem SMCÜ liegt der WYC auf Platz drei. Das Podium sichern sollen beim WYC nun Conrad Rebholz, Felix Diesch, Lukas Ammon und Carlo Schmetz. „Das sind die Stärksten, die wir auf dem Papier bieten können“, meint Freivogel. Das sagt der Präsident nicht gerne laut, denn der WYC verfügt über einen großen Kader. „Das hat Vor- und Nachteile. Natürlich sind die Mannschaften nicht so eingespielt wie bei einem kleinen Kader. Dafür ist aber der Wettbewerbsbetrieb gesichert und jeder kommt mal dran. Auf lange Sicht ist es die beste Mischung zwischen Alt und Jung“, sagt Freivogel. Der WYC-Präsident hofft dabei durchaus auch auf den „kleinen Tick Heimvorteil“ auf dem Bodensee. Er ist da auch zuversichtlich und macht das am vorletzten Spieltag in Berlin fest: Auf dem Wannsee lagen drei Berliner Vereine auf den vorderen Plätzen. „Es kann alles passieren. Alles ist möglich bis zum letzten Spieltag in der Saison“, meint Freivogel. Spannend ist es auch in der 2. Bundesliga, in der der Konstanzer Yacht-Club als Tabellenführer vor dem Wiederaufstieg steht. Härtester Konkurrent des KYC ist der Akademische Segelverein Warnemünde mit acht Punkten Rückstand.

Gesegelt wird von Donnerstag bis Samstag im Ligaformat: Immer sechs Boote der Einheitsklasse J70 sind am Start und werden nach einem Regattadurchgang auf der gleichen Bahn gewechselt. Eine Wettfahrt dauert etwa 20 Minuten, sodass jedes der 18 Teams nach drei Wettfahrten am Start war. 16 solcher sogenannten Flights sind in beiden Ligen von Donnerstag bis Samstag geplant – zumindest stimmt momentan wieder der Wasserstand nach dem Regen in den vergangenen Wochen. Der WYC wird etwa 35 Helfer im Einsatz haben, um an Land wie auf dem Wasser alles perfekt im Griff zu haben. Wettfahrtleiterin ist Alexa Schaufler.

Das Liga-Spektakel lässt sich von der Uferpromenade aus beobachten: Die Regattabahn wird so nah wie möglich vor dem Yachthafen liegen. Alle Boote haben einen GPS-Sender, mit dem sie metergenau auf der Bahn per Tracking verfolgt werden können. Für Freitag und Samstag ist auch ein Live-Streaming mit Videobildern vorgesehen. Beides ist auf den Internetseiten der Liga – www.segelbundesliga.de – und des WYC – www.wyc-fn.de – verlinkt.