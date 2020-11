Heimpremiere in neuer Arena: Volley Youngstars empfangen TV Bliesen

Nach neun Auswärtsfahrten in Folge dürfen die Volley Youngstars in dieser Saison erstmals einen Gegner am Bodensee empfangen. Zur Premiere in der Zeppelin Cat Halle A1 schauen die Volleyballer des TV Bliesen vorbei. Angesetzt ist die Partie für Samstag, 16 Uhr.

Die Friedrichshafener werden dabei auf den ersten Saisonsieg in der 2. Bundesliga hoffen, denn Bliesen war bislang auch wenig erfolgreich unterwegs und steht deshalb auf dem 14. Rang. Interessierte können das Geisterspiel auf sporttotal.tv verfolgen.

Am Sonntag gastieren die Youngstars um 15.30 Uhr beim TV Grafing. Bliesen spielt am Sonntag um 16 Uhr beim Zweiten TSV Mimmenhausen.