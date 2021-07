Heimpremiere für den TC Friedrichshafen

Die Damen 1 sowie die Herren 1 des TC Friedrichshafen spielen in dieser Verbandsligasaison das erste Mal auf der heimischen Anlage. Während die Damen in der Verbandsliga gegen die favorisierte TA SV Böblingen (Sonntag, 10 Uhr) spielen, begegnen die TCF-Herren zur gleichen Zeit dem STC Schwäbisch Hall.

Für die anderen Verbandsligateams des TCF steht eine Auswärtsfahrt auf dem Programm. Die Herren 55 gastieren beim TC Hattenhofen (Samstag, 14 Uhr). Die Herren 60 peilen beim TC Nehren (Samstag, 14 Uhr) einen Sieg an, um nicht schon früh in den Abstiegskampf zu rutschen. Die Junioren U18 hoffen im Spiel beim TC Waldau in Stuttgart (Samstag, 10 Uhr) auf einen weiteren Auswärtssieg.