Heimpremiere der Youngstars findet auswärts statt

Dass die Volley Youngstars eines ihrer Zweitliga-Heimspiele in Salem austragen, war schon in der vergangenen Saison mal geplant. Es sollte letztlich nicht dazu kommen, doch das Angebot des TSV Mimmenhausen bestand weiterhin. Und nun greift der Bundesstützpunkt darauf zurück: Weil der Ausbau der neuen Volleyballarena am Flughafen in Friedrichshafen noch nicht fertig ist, weichen die Volley Youngstars für das Heimspiel gegen die TuS Kriftel (Samstag, 15 Uhr) ins Bildungszentrum nach Salem aus.

Pfleghar muss Team an die 2. Bundesliga heranführen

„Für uns bedeutet es ein Auswärtsspiel“, sagt Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar. Aber: „Wer an die Spitze will, muss in jeder Halle gut spielen können“, fügt er hinzu. Er hat die Aufgabe, sein neu formiertes und junges Team an das Niveau der 2. Volleyball-Bundesliga heranzuführen. „Wir müssen mit voller Motivation und Vollgas ins Spiel gehen“, betont Pfleghar.