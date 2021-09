Heimpremiere der HSG Friedrichshafen-Fischbach gegen unbekannten Gegner

Weitere Spiele:

In der Bezirksklasse stehen die Handballer des TSV Lindau vor ihrem ersten Saisonspiel: Samstag um 20 Uhr gastieren die Lindauer bei der SG Burlafingen/Ulm. Zur gleichen Zeit spielt auch Ligakonkurrent HSG Langenargen-Tettnang. Nach dem 27:13-Auftakterfolg in Bad Saulgau duelliert sich die HSG mit der TS Dornbirn.

Außerdem steigen die beiden Frauenteams des SV Tannau und der SG Argental II in die neue Spielzeit ein. Die Bezirksliga-Handballerinnen des SVT erwarten in der Mehrzweckhalle Obereisenbach den HC Hohenems (Sonntag, 17 Uhr). In der Frauen-Bezirksklasse trifft die SGA II am Samstag um 17.45 Uhr auf den SC Lehr II. (nib)