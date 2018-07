(sz) - In der Fußball-Bezirksliga gab es am Freitagabend zwei vorgezogene Partien des 6. Spieltags: Und in beiden Spielen verloren die Teams aus dem Bodenseekreis deutlich.

Der SV Mochenwangen gewann bei der SG Argental in der ersten Halbzeit mehr und mehr die Oberhand. Nach einem ordentlichen Beginn mit einem Freistoß-Lattentreffer liefen die Spieler der SGA dem Gegner zu oft nur hinterher – besonders der agile David Sosic stellte die Argentaler Defensive immer wieder vor Probleme. Das Führungstor war dann allerdings ein Glückstreffer: Ein abgewehrter Distanzschuss fällt Michael Sajdak vor die Füße, dessen Flanke findet über SGA-Torhüter Daniel Schorer hinweg den Weg ins Tor. Mochenwangen war spielerisch klar besser und vergab in den ersten 45 Minuten noch zwei weitere Chancen.

In der Halbzeitpause schaffte es Argentals Trainer Martin Berkmann, sein Team wachzurütteln – die SGA drückte dem Gegner in der Anfangsviertelstunde von Durchgang zwei ihr Spiel auf. Ihr Spiel – das bedeutet lange Bälle und höchste Gefahr bei Standards. Gleich mehrfach war Argental ganz nah dran am Ausgleich: Zunächst war Daniele Zamarco allein in Richtung gegnerisches Tor unterwegs und wurde von Patrick Reinisch „abgefangen“. Ein Tackling hart an der Grenze – Schiedsrichter Dittlinger hatte jedoch kein Foul gesehen. Dann scheiterten Michael Siegle und Florian Hirscher an Stefan Scheifl im SVM-Tor. Und Daniele Zamarcos zweiten Versuch kratzte Mochenwangens Verteidiger Christoph Kemmler von der Linie.

Auf die ausgelassenen Chancen der SGA antwortete Mochenwangen mit gnadenloser Effizienz: Zwei Chancen, zwei Tore – innerhalb von zwei Minuten war die Partie entschieden. Argental gab bis zum Schluss nicht auf, Angriff um Angriff rollte in Richtung Mochenwangener Tor. Zweimal Aluminium, ein in den entscheidenden Situationen sicherer Mochenwangener Torhüter und eine Abseitsentscheidung, als der Ball tatsächlich mal im Tor lag – ein Treffer wollte der SG Argental jedoch nicht mehr gelingen.

Nichts in Bezirksliga zu suchen

Der SV Amtzell hat Aufsteiger VfB Friedrichshafen II auswärts klar beherrscht. „Mit der momentanen Qualität haben wir nichts in der Bezirksliga zu suchen“. Ralf Bühler, Trainer des VfB, spricht klare Worte: „Amtzell war uns einfach in allen Belangen überlegen.“ SVA-Kapitän Julian Müller stellte die Weichen mit einem Distanzschuss auf Sieg. Kurz vor der Pause ließ Sven Christberger mit einem abgefälschten Freistoß das 2:0 für Amtzell folgen. Christberger war es auch, der nach einer schönen Kombination in der 70. Minute endgültig den Sack zumachte.